Путин назвал главное действующее лицо в истории России

Источник: РИА "Новости"

Самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ. Владимир Путин Президент РФ

Участники форума напомнили, что раньше Путин утверждал, что ключевым деятелем в российской истории был император Александр III. Президент ответил, что Александр III был выдающимся деятелем и одним из «строителей» России.

Путин добавил, что в российской истории много выдающихся людей, и «так просто показать пальцем очень сложно».

Президент России встретился с педагогами в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, и поздравил их с профессиональным праздником.

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В декабре 2016 года президент сказал, что необходимо «научиться воспринимать прошлое» России таким, какое оно есть. Он подчеркнул, что нужно помнить как «светлые», так и «трагические страницы» ее истории.

В октябре того же года, выступая на заседании Госдумы седьмого созыва, российский лидер заявил, что сила России в ее народе, людях, традициях, культуре и экономике. «Сила России внутри нас самих», — подчеркнул президент.