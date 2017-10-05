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21:24 (мск), источник: РБК

Путин назвал главное действующее лицо в истории России

Президент Владимир Путин назвал народ главным действующим лицом в истории России. Об этом он заявил во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» в Государственном Кремлевском дворце, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"
Самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ.
Владимир Путин
Президент РФ

Участники форума напомнили, что раньше Путин утверждал, что ключевым деятелем в российской истории был император Александр III. Президент ответил, что Александр III был выдающимся деятелем и одним из «строителей» России.

Путин добавил, что в российской истории много выдающихся людей, и «так просто показать пальцем очень сложно».

Президент России встретился с педагогами в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, и поздравил их с профессиональным праздником.

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В декабре 2016 года президент сказал, что необходимо «научиться воспринимать прошлое» России таким, какое оно есть. Он подчеркнул, что нужно помнить как «светлые», так и «трагические страницы» ее истории.

В октябре того же года, выступая на заседании Госдумы седьмого созыва, российский лидер заявил, что сила России в ее народе, людях, традициях, культуре и экономике. «Сила России внутри нас самих», — подчеркнул президент.

В апреле 2016 года Путин создал фонд «История Отечества». Его цель — популяризация российской истории в России и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций страны, а также поддержка программ исторического просвещения.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Вячеслав Вячеслав
Без народа жить никак нельзя,кто будет создавать материальные блага для "Трудящихся".Всех больше мне жалко Улюкаева живёт на фоне остальных вышеупомянутых...
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