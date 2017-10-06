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09:33 (мск), источник: Клопс.ru

«Мы заставим всех соблюсти нормы»: Алиханов пообещал разобраться с загрязнением воздуха в Прибрежном

Глава региона Антон Алиханов пообещал разобраться с проблемой загрязнения воздуха производствами, расположенными в калининградском микрорайоне Прибрежный. Об этом губернатор сообщил в четверг, 5 октября, в Instagram.

Источник: Клопс.ru

«Всем кто пишет про Прибрегу. Ситуация нам известна. Очевидно несоблюдение решений суда. Мы заставим всех нарушителей соблюсти нормы экологического законодательства», — написал Алиханов.

Как ранее писал Клопс.Ru, жители Прибрежного утверждают, что неподалёку от их домов вновь заработало вредное производство на заводе «Браво БВР», которое было приостановлено по решению суда. Однако согласно материалам проверки управления ФСПП РФ, пломбы на опечатанном производственном оборудовании завода не повреждены, а значит оно не использовалось. В природоохранной прокуратуре все же предупредили, что совместно с региональным минприроды будут брать пробы воздуха на территории бывшего поселка.

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