«Мы заставим всех соблюсти нормы»: Алиханов пообещал разобраться с загрязнением воздуха в Прибрежном

Как ранее писал Клопс.Ru, жители Прибрежного утверждают, что неподалёку от их домов вновь заработало вредное производство на заводе «Браво БВР», которое было приостановлено по решению суда. Однако согласно материалам проверки управления ФСПП РФ, пломбы на опечатанном производственном оборудовании завода не повреждены, а значит оно не использовалось. В природоохранной прокуратуре все же предупредили, что совместно с региональным минприроды будут брать пробы воздуха на территории бывшего поселка.