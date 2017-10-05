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22:22 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки

По данным источников издания, президент США во время выступления объяснит, почему СВПД не отвечает интересам Соединенных Штатов.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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По их сведениям, американский лидер во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп принял решение относительно иранской сделки и объявит о нем в ближайшие дни.

«Как уже говорил президент, он уже принял решение и сделает заявление в подходящий момент. Он сконцентрирован главным образом на всеобъемлющей стратегии относительно того, как вести дела с Ираном», — ответила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов на соответствующий вопрос. Позднее она уточнила, что с заявлением глава государства может выступить «в ближайшие дни».

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