WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
По данным источников издания, президент США во время выступления объяснит, почему СВПД не отвечает интересам Соединенных Штатов.
По данным источников издания, президент США во время выступления объяснит, почему СВПД не отвечает интересам Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, американский лидер во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп принял решение относительно иранской сделки и объявит о нем в ближайшие дни.
«Как уже говорил президент, он уже принял решение и сделает заявление в подходящий момент. Он сконцентрирован главным образом на всеобъемлющей стратегии относительно того, как вести дела с Ираном», — ответила