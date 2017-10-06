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11:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани переаттестуют 23 члена Молодежного правительства РТ

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 7—8 октября на базе Министерства по делам молодежи и спорту РТ будет проходить переаттестация членов Молодежного правительства РТ, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

Молодежное правительство Татарстана избирается сроком на два года, с обязательным ежегодным прохождением переаттестации. В этом году конкурсные процедуры предстоит пройти 23 членам организации.

Испытания состоят из следующих дисциплин: «Представление годового отчета о проделанной работе», «Защита “дорожной карты”», «Индивидуальное собеседование» и «Тестирование».

Результаты переаттестации будут известны в декабре этого года.

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