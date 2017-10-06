В Казани переаттестуют 23 члена Молодежного правительства РТ
(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани
(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани
Молодежное правительство Татарстана избирается сроком на два года, с обязательным ежегодным прохождением переаттестации. В этом году конкурсные процедуры предстоит пройти 23 членам организации.
Испытания состоят из следующих дисциплин: «Представление годового отчета о проделанной работе», «Защита “дорожной карты”», «Индивидуальное собеседование» и «Тестирование».
Результаты переаттестации будут известны в декабре этого года.