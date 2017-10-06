Владимир Путин готов разделить свой «Триумф»
Как и предполагал «Ъ», в четверг по итогам переговоров президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн
Как и предполагал «Ъ», в четверг по итогам переговоров президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн
О том, что Россия подготовила к приезду саудовского монарха пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд, «Ъ» сообщал накануне. В четверг министр промышленности Денис Мантуров, не раскрывая подробностей, подтвердил факт проведения переговоров с Саудовской Аравией по линии
По итогам встречи глав государств гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и председатель совета директоров Саудовской
Как сообщил в четверг источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, по результатам встречи глав государств стороны достигли принципиальной договоренности о приобретении
В SAMI в четверг уточнили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРС. Правда, по данным «Ъ», российские переговорщики настаивают, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО «Алмаз-Антей».
Первым заказчиком этой системы стал Китай (контракт на четыре дивизиона подписан в сентябре 2014 года), вторым — Турция (соглашение на четыре дивизиона заключено в сентябре 2017 года). Пекин начнет получать эти системы после 2018 года, Анкара — после 2019-го. Производство системы для
В SAMI также сообщили, что подписан меморандум закупки и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Планируется, что степень локализации у каждого оружия будет разная: например, в случае с «Корнетом» и АГС-30 саудиты планируют освоить полный цикл сборки и производства, а с ТОС-1А — установить усовершенствованную пусковую установку под ракеты.
Российские собеседники «Ъ» напоминают, что меморандум не носит юридически обязывающего характера, но надеются, что «саудовские партнеры сохранят заинтересованность, которую они демонстрировали во время встречи президента и короля». В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по ВТС от дополнительных комментариев «Ъ» в четверг воздержались.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что в Саудовской Аравии одно слово короля стоит больше длительных переговоров экспертов. «В этот раз, даже учитывая тот факт, что саудиты дважды открещивались от договоренностей о закупках оружия, если не будет никакой катастрофы, слово они сдержат», — отмечает эксперт.
А вот о частичной локализации С-400 говорить вряд ли возможно даже в долгосрочной перспективе, считает господин Пухов: «В этой системе есть технологии, делиться которыми не стоит даже с самыми проверенными партнерами».
Иван Сафронов, Александра Джорджевич