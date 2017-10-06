Владимир Путин готов разделить свой «Триумф»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что Россия подготовила к приезду саудовского монарха пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд, «Ъ» сообщал накануне. В четверг министр промышленности Денис Мантуров, не раскрывая подробностей, подтвердил факт проведения переговоров с Саудовской Аравией по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), а вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил интерес Эр-Рияда к зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.



По итогам встречи глав государств гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и председатель совета директоров Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries; SAMI) Ахмад аль-Хатыб в присутствии господ Путина и аль-Сауда подписали контракт на организацию в королевстве производства автоматов Калашникова АК103 и патронов к ним, а также меморандум «о покупке и локализации производства продукции военного назначения».

Читайте также Золотой трап для короля: какой багаж возит с собой саудовский монарх

Как сообщил в четверг источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, по результатам встречи глав государств стороны достигли принципиальной договоренности о приобретении Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Собеседник «Ъ» утверждает, что точные параметры сделки предстоит еще обсудить на заседании межправительственной комиссии по ВТС, которое должно состояться в конце октября, но, исходя из его слов, саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов «Триумфов» (на сумму около $2 млрд).

В SAMI в четверг уточнили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРС. Правда, по данным «Ъ», российские переговорщики настаивают, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Если стороны смогут в сжатые сроки согласовать условия сделки и подписать твердый контракт, то Саудовская Аравия станет третьей страной, на вооружении которой будет стоять С-400.

Первым заказчиком этой системы стал Китай (контракт на четыре дивизиона подписан в сентябре 2014 года), вторым — Турция (соглашение на четыре дивизиона заключено в сентябре 2017 года). Пекин начнет получать эти системы после 2018 года, Анкара — после 2019-го. Производство системы для Эр-Рияда начнется только после получения «Рособоронэкспортом» авансового платежа, говорит один из собеседников «Ъ»: «Чтобы между нами не возникло никаких недоразумений».

Читайте также Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве

В SAMI также сообщили, что подписан меморандум закупки и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Планируется, что степень локализации у каждого оружия будет разная: например, в случае с «Корнетом» и АГС-30 саудиты планируют освоить полный цикл сборки и производства, а с ТОС-1А — установить усовершенствованную пусковую установку под ракеты.

Российские собеседники «Ъ» напоминают, что меморандум не носит юридически обязывающего характера, но надеются, что «саудовские партнеры сохранят заинтересованность, которую они демонстрировали во время встречи президента и короля». В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по ВТС от дополнительных комментариев «Ъ» в четверг воздержались.



Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что в Саудовской Аравии одно слово короля стоит больше длительных переговоров экспертов. «В этот раз, даже учитывая тот факт, что саудиты дважды открещивались от договоренностей о закупках оружия, если не будет никакой катастрофы, слово они сдержат», — отмечает эксперт.

По его мнению, строительство завода по производству автоматов Калашникова является разумным, поскольку легкое стрелковое оружие для Саудовской Аравии является расходным материалом, который Эр-Рияд использует в своих интересах.