Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20Референдум в Каталонии
10:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Владимир Путин готов разделить свой «Триумф»

Как и предполагал «Ъ», в четверг по итогам переговоров президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда достигнуты принципиальные договоренности по закупке Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Также стороны заключили контракт на организацию производства в Саудовской Аравии автоматов Калашникова, а также подписали меморандум о покупке и локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Более точные параметры сделки будут обговорены на заседании межправительственной комиссии по ВТС, которая запланирована на конец октября.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что Россия подготовила к приезду саудовского монарха пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд, «Ъ» сообщал накануне. В четверг министр промышленности Денис Мантуров, не раскрывая подробностей, подтвердил факт проведения переговоров с Саудовской Аравией по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), а вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил интерес Эр-Рияда к зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.

По итогам встречи глав государств гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и председатель совета директоров Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries; SAMI) Ахмад аль-Хатыб в присутствии господ Путина и аль-Сауда подписали контракт на организацию в королевстве производства автоматов Калашникова АК103 и патронов к ним, а также меморандум «о покупке и локализации производства продукции военного назначения».

Читайте также
Золотой трап для короля: какой багаж возит с собой саудовский монарх

Как сообщил в четверг источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, по результатам встречи глав государств стороны достигли принципиальной договоренности о приобретении Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Собеседник «Ъ» утверждает, что точные параметры сделки предстоит еще обсудить на заседании межправительственной комиссии по ВТС, которое должно состояться в конце октября, но, исходя из его слов, саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов «Триумфов» (на сумму около $2 млрд).

В SAMI в четверг уточнили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРС. Правда, по данным «Ъ», российские переговорщики настаивают, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Если стороны смогут в сжатые сроки согласовать условия сделки и подписать твердый контракт, то Саудовская Аравия станет третьей страной, на вооружении которой будет стоять С-400.

Первым заказчиком этой системы стал Китай (контракт на четыре дивизиона подписан в сентябре 2014 года), вторым — Турция (соглашение на четыре дивизиона заключено в сентябре 2017 года). Пекин начнет получать эти системы после 2018 года, Анкара — после 2019-го. Производство системы для Эр-Рияда начнется только после получения «Рособоронэкспортом» авансового платежа, говорит один из собеседников «Ъ»: «Чтобы между нами не возникло никаких недоразумений».

Читайте также
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве

В SAMI также сообщили, что подписан меморандум закупки и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Планируется, что степень локализации у каждого оружия будет разная: например, в случае с «Корнетом» и АГС-30 саудиты планируют освоить полный цикл сборки и производства, а с ТОС-1А — установить усовершенствованную пусковую установку под ракеты.

Российские собеседники «Ъ» напоминают, что меморандум не носит юридически обязывающего характера, но надеются, что «саудовские партнеры сохранят заинтересованность, которую они демонстрировали во время встречи президента и короля». В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по ВТС от дополнительных комментариев «Ъ» в четверг воздержались.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что в Саудовской Аравии одно слово короля стоит больше длительных переговоров экспертов. «В этот раз, даже учитывая тот факт, что саудиты дважды открещивались от договоренностей о закупках оружия, если не будет никакой катастрофы, слово они сдержат», — отмечает эксперт.

По его мнению, строительство завода по производству автоматов Калашникова является разумным, поскольку легкое стрелковое оружие для Саудовской Аравии является расходным материалом, который Эр-Рияд использует в своих интересах.

А вот о частичной локализации С-400 говорить вряд ли возможно даже в долгосрочной перспективе, считает господин Пухов: «В этой системе есть технологии, делиться которыми не стоит даже с самыми проверенными партнерами».

Иван Сафронов, Александра Джорджевич

И миллиарда мало! Саудиты приехали в Россию с полными карманами денег
Во время загрузки произошла ошибка.
06:27 (мск)© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
А Б
Что касается визита короля Саудовской Аравии в РФ, то последней очень сильно повезло, что этот визит состоялся, при чём неоднократно. Во-первых, Саудовская...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 Почему новый iPhone никому не нужен?
«Есть люди в Москве, которые на ходу бреют зайцев»
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Следствие попросило отпустить под домашний арест Нину Масляеву
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь