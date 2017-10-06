Александр Шишикин избран мэром города Гулькевичи

Уточняется, что в конкурсе на замещение вакантной должности главы города приняли участие три кандидата. По итогам заседания конкурсной комиссии на утверждение депутатскому корпусу были предложены две наиболее соответствующие критериям кандидатуры, парламентарии единогласно поддержали Александра Шишикина.

Из биографической справки известно, что Александр Шишикин начинал трудовую деятельность специалистом сельской администрации, затем работал заместителем главы и главой Мирского сельского поселения Кавказского района. Позже работал в аппарате администрации Кавказского района. Шишикин окончил Академию государственной службы при Президенте РФ в г. Ростов-на-Дону. До последнего времени работал в администрации Гулькевичского района заместителем главы района, начальником управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами.