Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20Референдум в Каталонии
10:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Александр Шишикин избран мэром города Гулькевичи

ГУЛЬКЕВИЧИ, 5 октября, ФедералПресс. Новым мэром города Гулькевичи в Краснодарском крае стал 32-летний Александр Шишикин, кандидатуру которого выбрали по итогам конкурса и утвердили голосованием депутатов местного горсовета, сообщила газета «В 24 часа».

Уточняется, что в конкурсе на замещение вакантной должности главы города приняли участие три кандидата. По итогам заседания конкурсной комиссии на утверждение депутатскому корпусу были предложены две наиболее соответствующие критериям кандидатуры, парламентарии единогласно поддержали Александра Шишикина.

Из биографической справки известно, что Александр Шишикин начинал трудовую деятельность специалистом сельской администрации, затем работал заместителем главы и главой Мирского сельского поселения Кавказского района. Позже работал в аппарате администрации Кавказского района. Шишикин окончил Академию государственной службы при Президенте РФ в г. Ростов-на-Дону. До последнего времени работал в администрации Гулькевичского района заместителем главы района, начальником управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Альф Утангри
Инаугурация Шишкина когда будет ?)))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
В садовом товариществе Севастополя нашли более сотни снарядов времен ВОВ
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Следствие попросило отпустить под домашний арест Нину Масляеву
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь