Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
07:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Шойгу ищет того, кто обслужит российские военные городки на территории Беларуси

Цена вопроса — 2,8 млн долларов.

Источник: Reuters

Министерство обороны России разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок заявку на «оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2017 — 2018 годах».

Из федерального бюджета планируется выделить на эти цели до сентября 2018 года минимум 167,1 млн росс. рублей.

Победитель аукциона обязуется в указанный промежуток времени обеспечить эксплуатацию систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью) и систем тепловых сетей, а также содержание объектов казарменно-жилищного фонда.

Подведение итогов аукциона намечено на конец этого месяца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сделано в Беларуси. Телекоммуникации и IT: «мобильные» мегасделки и государственные «облака»
СК: 17 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь