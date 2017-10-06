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01:37 (мск), источник: Известия

Баски потребуют от Испании признать их отдельной нацией

Испанская автономия под названием Страна Басков будет добиваться от Мадрида признания их отдельной нацией. Однако проводить референдум, как в Каталонии, баски пока не станут. Об этом «Известиям» рассказал представитель парламента басков Унай Ларреа.

Источник: Reuters

Политик подчеркнул, что в будущем проведение плебисцита возможно, но только с разрешения испанских властей.

«Большинство басков отнеслись к происходящему в Каталонии с сочувствием и солидарностью, мы считаем, что у них не было других опций (кроме как провести референдум — ред.). Но мы не хотим того же в Стране Басков — не хотим полиции на наших улицах и не хотим действовать односторонне», — заявил Унай Ларреа.

Он отметил, что у басков, как и у каталонцев, есть претензии к Мадриду, но они хотят переговоров.
Фоторепортаж
Референдум в Каталонии

«Главная проблема в том, что испанское правительство не признает, что в Испании есть еще две нации — каталонцы и баски. Признание этого не означает автоматической независимости», — добавил Ларреа.

В настоящий момент правительство автономии разрабатывает новый механизм взаимодействия с Мадридом, который в 2019 году представят на обсуждение испанского парламента.

Эксперты полагают, что осторожность басков, которые ранее боролись за отделение от Испании террористическими методами, продиктована горьким опытом и примером Каталонии.

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