Баски потребуют от Испании признать их отдельной нацией

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Политик подчеркнул, что в будущем проведение плебисцита возможно, но только с разрешения испанских властей.

«Большинство басков отнеслись к происходящему в Каталонии с сочувствием и солидарностью, мы считаем, что у них не было других опций (кроме как провести референдум — ред.). Но мы не хотим того же в Стране Басков — не хотим полиции на наших улицах и не хотим действовать односторонне», — заявил Унай Ларреа.

Он отметил, что у басков, как и у каталонцев, есть претензии к Мадриду, но они хотят переговоров.

Фоторепортаж Референдум в Каталонии

«Главная проблема в том, что испанское правительство не признает, что в Испании есть еще две нации — каталонцы и баски. Признание этого не означает автоматической независимости», — добавил Ларреа.

В настоящий момент правительство автономии разрабатывает новый механизм взаимодействия с Мадридом, который в 2019 году представят на обсуждение испанского парламента.