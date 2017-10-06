Сергей Дарькин о смене власти: мне не интересно, кто руководит Приморьем
Для бывшего губернатора края отставка Миклушевского не была неожиданной.
Для бывшего губернатора края отставка Миклушевского не была неожиданной.
Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин признался, что ему не интересно, кто теперь руководит Приморьем. Самое важное, заметил он, чтобы человек усердно работал, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сергей Дарькин во время общения с журналистом dv.kp.ru признался, что слышал об отставке главы Приморья. Бывший глава края заметил, что за всё время его руководства он ни разу не встречался Владимиром Миклушевским.
«Приморский край не показывал в последнее время хороших результатов работы… Так что — все это было прогнозируемо на самом деле», — сразу заметил
«А я всем помогал, кто ко мне обращался. Потому что
К слову, в конце октября в приморскую столицу приедет его супруга Лариса Белоброва. Она даст концерт на сцене театра имени Максима Горького.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владимир Миклушевский покинул свой пост
Смена власти в крае спровоцировала настоящий информационный бум. Ранее своим мнением о рокировке в регионе поделился бывший мэр Владивостока Владимир Николаев и