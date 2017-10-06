Сергей Дарькин о смене власти: мне не интересно, кто руководит Приморьем

Источник: Восток Медиа

Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин признался, что ему не интересно, кто теперь руководит Приморьем. Самое важное, заметил он, чтобы человек усердно работал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сергей Дарькин во время общения с журналистом dv.kp.ru признался, что слышал об отставке главы Приморья. Бывший глава края заметил, что за всё время его руководства он ни разу не встречался Владимиром Миклушевским.

«Приморский край не показывал в последнее время хороших результатов работы… Так что — все это было прогнозируемо на самом деле», — сразу заметил экс-губернатор, сам занимавший эту должность 11 лет.

С новым руководителем края Дарькин знаком, но не близко. Андрея Тарасенко он назвал хорошим и выдержанным, выразив надежду на то, что он потянет новые функции.

«А я всем помогал, кто ко мне обращался. Потому что я-то работаю, чтобы Дальний Восток хорошо жил… Мне, честно говоря, мало интересно, кто там руководит, главное, чтобы там все правильно было, все хорошо работали, развивали территорию, были хорошие зарплаты и все такое. Пусть работает, ему некогда сейчас решать, ему надо работать, работать и работать. Нужно будет — пригласит. Не нужно будет — ну, сам разберется», — заметил Дарькин.

К слову, в конце октября в приморскую столицу приедет его супруга Лариса Белоброва. Она даст концерт на сцене театра имени Максима Горького.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владимир Миклушевский покинул свой пост из-за перехода на новое место работы, которое пока еще не назвал. Тем временем, сегодня, 6 октября, состоится официальное представление нового губернатора Приморья. Как выяснило агентство, его семья владеет особняком в Испании и в прошлом году задекларировала нескромный доход.