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03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Сергей Дарькин о смене власти: мне не интересно, кто руководит Приморьем

Для бывшего губернатора края отставка Миклушевского не была неожиданной.

Источник: Восток Медиа

Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин признался, что ему не интересно, кто теперь руководит Приморьем. Самое важное, заметил он, чтобы человек усердно работал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сергей Дарькин во время общения с журналистом dv.kp.ru признался, что слышал об отставке главы Приморья. Бывший глава края заметил, что за всё время его руководства он ни разу не встречался Владимиром Миклушевским.

«Приморский край не показывал в последнее время хороших результатов работы… Так что — все это было прогнозируемо на самом деле», — сразу заметил экс-губернатор, сам занимавший эту должность 11 лет.

С новым руководителем края Дарькин знаком, но не близко. Андрея Тарасенко он назвал хорошим и выдержанным, выразив надежду на то, что он потянет новые функции.

«А я всем помогал, кто ко мне обращался. Потому что я-то работаю, чтобы Дальний Восток хорошо жил… Мне, честно говоря, мало интересно, кто там руководит, главное, чтобы там все правильно было, все хорошо работали, развивали территорию, были хорошие зарплаты и все такое. Пусть работает, ему некогда сейчас решать, ему надо работать, работать и работать. Нужно будет — пригласит. Не нужно будет — ну, сам разберется», — заметил Дарькин.

К слову, в конце октября в приморскую столицу приедет его супруга Лариса Белоброва. Она даст концерт на сцене театра имени Максима Горького.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владимир Миклушевский покинул свой пост из-за перехода на новое место работы, которое пока еще не назвал. Тем временем, сегодня, 6 октября, состоится официальное представление нового губернатора Приморья. Как выяснило агентство, его семья владеет особняком в Испании и в прошлом году задекларировала нескромный доход.

Смена власти в крае спровоцировала настоящий информационный бум. Ранее своим мнением о рокировке в регионе поделился бывший мэр Владивостока Владимир Николаев и экс-губернатор Евгений Наздратенко.

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