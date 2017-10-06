Премьер-министр Японии планирует снова посетить Владивосток
Синдзо Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме 2018 года.
Синдзо Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме 2018 года.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
Стороны подробно обсудили взаимодействие двух стран в рамках ВЭФ-2017, а также подвели итоги Форума. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки выразил благодарность российской стороне за организацию мероприятия на самом высоком уровне. Кроме того, обсуждены перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших международных многосторонних мероприятий. В частности, Тоёхиса Кодзуки рассказал о намерении Синдзо Абэ принять участие в Восточном экономическом форуме в 2018 году.
Антон Кобяков отметил содержательность и высокую практическую отдачу от обсуждения актуальных вопросов
Напомним, Восточный экономический форум 2017 года прошел 6 — 7 сентября во Владивостоке. Площадкой форума традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.