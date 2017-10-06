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03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Премьер-министр Японии планирует снова посетить Владивосток

Синдзо Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме 2018 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме 2018 года. Об этом сообщил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым, которая состоялась в Москве по результатам визита Абэ в сентябре 2017 года во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВЭФ.

Стороны подробно обсудили взаимодействие двух стран в рамках ВЭФ-2017, а также подвели итоги Форума. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки выразил благодарность российской стороне за организацию мероприятия на самом высоком уровне. Кроме того, обсуждены перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших международных многосторонних мероприятий. В частности, Тоёхиса Кодзуки рассказал о намерении Синдзо Абэ принять участие в Восточном экономическом форуме в 2018 году.

Антон Кобяков отметил содержательность и высокую практическую отдачу от обсуждения актуальных вопросов российско-японского сотрудничества в рамках ВЭФ. По его мнению, подписанные на полях Форума соглашения будут способствовать расширению деловой активности между нашими странами. Кроме того, советник президента выразил надежду на то, что Япония будет и далее принимать активное участие в крупных международных мероприятиях, проводимых на территории России.

Напомним, Восточный экономический форум 2017 года прошел 6 — 7 сентября во Владивостоке. Площадкой форума традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

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