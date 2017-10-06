Новый глава Приморья прилетит во Владивосток дневным рейсом

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Назначенный новым главой Приморья Андрей Тарасенко прилетит во Владивосток сегодня, 6 октября, после 12 часов и сразу же отправится в администрацию края, где его ждет официальное представление перед чиновниками и депутатским корпусом. Ранее заявлялось, что врио губернатора прибудет в столицу Приморского края первым рейсом, однако эти данные не подтвердились, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 4 октября, подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности президентом назначен выходец из Приморья, глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Как отмечается на сайте Кремля, глава государства уже провел с ним встречу. Новый врио старше ушедшего в отставку Миклушевского на четыре года. Эксперты отмечают поддержку Тарасенко в федеральных кругах.

Справка: ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович. Родился 9 августа 1963 года во Владивостоке, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в 1985 году, Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2002 году, Российский государственный социальный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2006-м. В 2010 году Тарасенко присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.

С 2008 два года Тарасенко проработал в должности замдиректора департамента управления делами и имущественным комплексом госкорпорации «Росатом», после, до 2012-го, трудился в Россельхозбанке, поднявшись от главного экономиста до советника зампредседателя правления. В 2012—2013 годах был заместителем руководителя и руководителем Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.