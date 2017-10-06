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04:20 (мск), источник: Восток Медиа

Парламентарии предложили сделать «дальневосточный гектар» доступнее

Обращение о дополнительном финансировании проекта рассмотрит Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмотрит инициативу о совершенствовании законодательства, связанное с выделением гражданам страны бесплатных участков земли на Дальнем Востоке. С таким предложением к главе кабмина обратились члены парламентской ассоциации.

Заседание ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье состоялось в Петропавловске-Камчатском. На нём утвердили документ, который содержит предложение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание инфраструктуры для коллективных участков, оформленных по программе «дальневосточный гектар».

«Сейчас в законе указано, что власти регионов должны оказать содействие по созданию инфраструктуры для владельцев земель, которые оформили коллективную заявку на 20 и более участков. Мы понимаем, что эти средства должны выделить дальневосточные регионы из своих бюджетов, которые являются дотационными. Именно поэтому мы выходим на федеральный уровень с предложением о дополнительном финансировании», — отметил председатель Законодательной Думы Хабаровского края и парламентской ассоциации Сергей Луговской.

Идею обратиться к председателю российского правительства подали законодатели Камчатского края. В регионе подали четыре тысячи заявок на получение гектара. Только по предварительным подсчётам для того, чтобы обеспечить «общие гектары» дорогами, электричеством, водоснабжением потребуется более четырёх миллиардов рублей. Таких средств в бюджете Камчатки нет.

«Закон о гектаре постоянно шлифуется и дорабатывается с учетом трудностей, возникающих в процессе правоприменения. Почти все регионы Дальнего Востока — высокодотационные. И затраты на инфраструктуру в рамках закона о дальневосточном гектаре для нас неподъёмные. Либо их нужно нести в ущерб другим задачам — у нас есть целый блок социальной ответственности, который мы должны обеспечить», — подчеркнул спикер камчатского парламента Валерий Раенко.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской отметил, что в Хабаровском крае уже предоставлено около семи тысяч гектаров, а заявки подали свыше 15 тысяч человек. Лидерами среди территорий являются район имени Лазо, Бикинский и Советско-Гаванский районы.

Региональный парламент на октябрьском заседании парламента планирует принять поправки в закон, которые позволят расширить границы Кругликовского сельского поселения. Здесь сформирован участок из владельцев дальневосточных гектаров, которые планируют создать на выбранном месте новый населённый пункт.

«Это в перспективе даст возможность органам исполнительной власти и муниципалитетам финансировать действия на создание коммунальной инфраструктуры для владельцев гектаров. Мы этот процесс в регионе запускаем. Он не быстрый. Но у нас выработана “дорожная карта”, по которой мы будем двигаться», — сказал Сергей Луговской.

Он добавил, что вопросы, связанные с бесплатными участками, для Дальнего Востока сегодня имеют приоритетное значение. Председатель ассоциации выразил уверенность, что отлаженный механизм финансирования в данном случае является необходимым.

Обращение в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева председатели региональных парламентов поддержали единогласно, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края. Документ направят и в министерство по развитию Дальнего Востока.

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