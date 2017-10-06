Полпред президента в СФО: Модернизировать ТЭЦ Байкальска нецелесообразно
Сергей Меняйло оценил состояние теплоисточника во время рабочей поездки.
Сергей Меняйло оценил состояние теплоисточника во время рабочей поездки.
Модернизировать ТЭЦ в Байкальске Иркутской области нецелесообразно
«Содержание ТЭЦ обходится очень дорого. Ее КПД никуда не годится — мы отапливаем воздух, землю, все что угодно, кроме домов жителей Байкальска, которые за это платят. На ТЭЦ было потрачено 600 млн рублей. Для принятия решения есть два критерия — целесообразность и возможность. С точки зрения целесообразности модернизировать ТЭЦ нет смысла — слишком большой объем затрат», — сказал Сергей Меняйло.
Напомним, проблемные вопросы подготовки Иркутской области к отопительному сезону 2017−2018 годов обсудили в правительстве региона на видеоселекторном совещании, которое провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 4 сентября. В мероприятии приняли участие губернатор Приангарья Сергей Левченко, исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов, представители областного министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства обороны РФ и надзорных органов.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, правительство Приангарья планируют к июню определиться с теплоисточником в Байкальске, который предстоит построить взамен действующей ТЭЦ, доставшейся городу в наследство от Байкальского
Правительство Иркутской области сообщает, что запасов топлива на стабильное теплоснабжение Байкальска хватит до 15 ноября. В целом, город с начала отопительного периода 2017−2018 годов уже профинансирован на 12,7 млн рублей недополученных доходов, а также выделено 13,5 тысячи тонн угля из