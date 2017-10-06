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05:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полпред президента в СФО: Модернизировать ТЭЦ Байкальска нецелесообразно

Сергей Меняйло оценил состояние теплоисточника во время рабочей поездки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Модернизировать ТЭЦ в Байкальске Иркутской области нецелесообразно из-за слишком большого объема затрат. Об этом сказал полпред президента в СФО Сергей Меняйло во время рабочей поездки в муниципалитет накануне, 5 октября, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Содержание ТЭЦ обходится очень дорого. Ее КПД никуда не годится — мы отапливаем воздух, землю, все что угодно, кроме домов жителей Байкальска, которые за это платят. На ТЭЦ было потрачено 600 млн рублей. Для принятия решения есть два критерия — целесообразность и возможность. С точки зрения целесообразности модернизировать ТЭЦ нет смысла — слишком большой объем затрат», — сказал Сергей Меняйло.

Напомним, проблемные вопросы подготовки Иркутской области к отопительному сезону 2017−2018 годов обсудили в правительстве региона на видеоселекторном совещании, которое провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 4 сентября. В мероприятии приняли участие губернатор Приангарья Сергей Левченко, исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов, представители областного министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, министерства обороны РФ и надзорных органов.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, правительство Приангарья планируют к июню определиться с теплоисточником в Байкальске, который предстоит построить взамен действующей ТЭЦ, доставшейся городу в наследство от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Губернатор области отметил, что теплоисточник должен работать на высокоэкологичном топливе из-за близости к берегу Байкала. Начало строительства нового источника было запланировано на конец 2015 — начало 2016 года.

Правительство Иркутской области сообщает, что запасов топлива на стабильное теплоснабжение Байкальска хватит до 15 ноября. В целом, город с начала отопительного периода 2017−2018 годов уже профинансирован на 12,7 млн рублей недополученных доходов, а также выделено 13,5 тысячи тонн угля из аварийно-технического запаса Иркутской области на сумму 23 млн рублей.

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