Завершился прием документов от кандидатов в мэры Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский Горсовет завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра города. В последний день, 5 октября, свои заявки подали еще два человека.

В настоящий момент на кресло красноярского градоначальника претендуют 13 человек:

Юрий Тяжельников (член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края); Анастасия Курдюкова (главный специалист департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска); Владимир Владимиров (ресторатор, депутат красноярского Горсовета); Эдхам Акбулатов (действующий глава Красноярска); Юлия Ганусова (исполнительный директор ООО ПК «Ситалл»); Андрей Попов (информации о нем нет); Татьяна Панкрац (гендиректор ООО «Электросетьсервис», депутат лесосибирского Горсовета); Владимир Егоров (гендиректор компании «Сибиряк», депутат красноярского Горсовета); Александр Потылицын (пенсионер); Андрей Худоногов (председатель общественной организации «Культура Сибири»); Сергей Еремин (и.о. министра транспорта Красноярского края); Александр Южанников (гендиректор ОАО «Сибцветметниипроект»); Владислав Логинов (глава Советского района Красноярска).

Поданные заявки проверит специально собранная конкурсная комиссия. Эксперты изучат документы и примут решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, который намечен на 11 октября.

Напомним, в состав комиссии вошли 10 человек: пять депутатов Горсовета и пять представителей от губернатора:

Александр Негруцкий («Единая Россия»); Владимир Пястолов (КПРФ); Евгения Бухарова («Справедливая Россия»); Аркадий Волков (группа «За Красноярск»); Вячеслав Гордеев («Патриоты России»); Владимир Богданов (и.о. начальника управления губернатора по организации взаимодействия с муниципалитетами); Дмитрий Еханин (замминистра природных ресурсов и экологии); Леонид Кирсанов (начальник управления кадров и государственной службы губернатора); Светлана Маковская (и.о. министра образования); Анатолий Цыкалов (и.о. министра промышленности, энергетики и торговли).

Из числа тех кандидатов, которые получат рекомендации комиссии, Горсовет на своей сессии будет тайным голосованием выбирать мэра. Претендентов на занятие вакантной должности должно быть, как минимум, двое.

По новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в Горсовете остается только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам.