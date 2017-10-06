На Украине оценили потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем 3 тысячи из них — убитыми. Об этом, как передает «Украинская правда», заявил начальник украинского генштаба Виктор Муженко.

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Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2,3 тысячи военных придется 10 тысяч местных жителей. Такие цифры, по заявлению главы генштаба Украины, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

Кроме того, Муженко отметил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако, начальник генштаба сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта.