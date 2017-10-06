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05:42 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье приземлился самолёт с новым губернатором

Сразу из аэропорта Андрей Тарасенко отправится в краевую администрацию.

Источник: Восток Медиа

В главном аэропорту Приморского края только что приземлился Airbus 330−300, среди пассажиров которого был врио губернатора Андрей Тарасенко. Сегодня же состоится его торжественная встреча с представителями исполнительной и законодательной власти.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта Кневичи, там в 12:20 — всего с десятиминутным отклонением от расписания — приземлился самолёт «Аэрофлота» из Шереметьево. Именно к рейсу SU-1702 сегодня больше всего приковано внимание приморских журналистов, так как в регион прибыл врио губернатора Андрей Тарасенко. По указу президента Владимира Путина, на этой неделе он сменил Владимира Миклушевского на посту руководителя края.

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