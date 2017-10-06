Трамп после совещания с военными объявил «о затишье перед бурей»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с членами американского военного командования и их супругами сделал «спонтанное» и «загадочное» заявление, передает издание Politico.

«Может быть, это затишье перед бурей», — отозвался американский лидер о состоявшемся совещании во время фотосессии.

«В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», — добавил он, не пояснив при этом, что именно подразумевал под своей иносказательной фразой.

«Узнаете [что будет]", — заверил журналистов политик в ответ на уточняющий вопрос.

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Какие именно темы обсуждались на этом заседании, неизвестно, замечает Politico. Однако в настоящее время Трамп, как поясняет издание, решает вопрос о том, следует ли разрывать ядерную сделку с Ираном. После встречи с американскими военными чиновниками он, как подчеркивает Reuters, в очередной раз заявил о нарушении Тегераном «духа» этого соглашения. «Мы не должны допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие», — отмечал Трамп.

Также о том, что президент США планирует объявить об аннулировании договора с Ираном ранее, 5 октября, со ссылкой на источники в Белом доме сообщала газета The Washington Post. В администрации главы Соединенных Штатов этот договор, по информации собеседников издания, могут счесть «не отвечающим национальным интересам страны». ​

Помимо этого, как добавляет CNBC News, после встречи с членами американского военного командования Трамп подчеркнул, что его администрация «настаивает на денуклеаризации Северной Кореи». «Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы Пхеньян не угрожал Соединенным Штатам и их союзникам», — замечал президент.

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Прежде в ответ на успешное испытание КНДР водородной бомбы Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью уничтожить» Северную Корею. В Пхеньяне эти слова восприняли как «объявление войны» и заявили о своем праве сбивать американские военные самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.