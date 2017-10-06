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06:38 (мск), источник: Восток Медиа

Гендиректор «Адмирала» приготовил важный вопрос для нового губернатора

Камил Гаджиев считает, что откладывать дела в долгий ящик не следует.

Генеральный директор приморского «Адмирала» Камил Гаджиев выразил уверенность в том, что новый глава края будет активно участвовать в жизни клуба. Не исключено, что в ближайшее время Андрей Тарасенко встретится с руководством команды, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Гаджиев считает, передаёт ТАСС, что исполняющий обязанности губернатора Приморья будет участвовать в развитии хоккейного клуба «Адмирал» не меньше, чем бывший глава края Владимир Миклушевский.

«Нашим партнёром является Приморский край. Владимир Владимирович Миклушевский постоянно бывал на матчах, всегда поддерживал наш проект словом и делом. Любовь к хоккею у всех россиян в крови, поэтому думаю, что новый глава будет не менее активно участвовать в этом вопросе», — сказал Гаджиев.

Ко всему прочему генеральный директор рассчитывает на скорую встречу с Тарасенко, чтобы поговорить не только о команде, но и о спорте в целом. «Я не знаю его спортивных увлечений, но надеюсь, что у меня будет возможность задать этот вопрос, потому что “Адмирал” — это важный проект для Приморского края. Спорт, на мой взгляд, является одним из приоритетных направлений на Дальнем Востоке. И я думаю, что глава совершенно точно откладывать дела в долгий ящик в этом плане не будет», — отметил Гаджиев.

К слову, как раз сегодня, 6 октября, во Владивостоке на льду «Фетисов Арены» пройдёт очередная домашняя игра «Адмирала». Подопечные Александра Андриевского встретятся с командой «Лада» из Тольятти. Предстоящий матч станет для команд седьмым по счёту. Все прошлые шесть матчей завершились в основное время. На счету «Адмирала» значится пять побед, у «Лады» — всего одна.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что президент России принял отставку Владимира Миклушевского и назначил временно исполняющим обязанности Приморья экс-главу Росморпорта Андрея Тарасенко. Его официальное представление пройдёт сегодня. Новый руководитель края уже прибыл в регион.

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