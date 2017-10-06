Чрезвычайный штаб создан в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, для борьбы с природными пожарами и недопущения распространения огня на населённые пункты региона, в Приморье развёрнут оперативный штаб.

«Ведётся круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий принимаются решения о переброске сил и средств на наиболее сложные участки», — пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, главная задача органов государственной власти и муниципалитетов — не допустить перехода огня на населённые пункты.

«В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники», — уточнили в департаменте.

По информации ведомства, на сегодняшний день в крае действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров.

«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что за сутки потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня — сообщает краевая администрация.