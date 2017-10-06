Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
06:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Чрезвычайный штаб создан в Приморье

На базе ситуационного центра Приморского края создан оперативный штаб, который ведёт круглосуточный мониторинг пожарной обстановки и координирует тушение очагов огня, сообщает Deita. ru.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, для борьбы с природными пожарами и недопущения распространения огня на населённые пункты региона, в Приморье развёрнут оперативный штаб.

«Ведётся круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий принимаются решения о переброске сил и средств на наиболее сложные участки», — пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, главная задача органов государственной власти и муниципалитетов — не допустить перехода огня на населённые пункты.

«В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники», — уточнили в департаменте.

По информации ведомства, на сегодняшний день в крае действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров.

«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что за сутки потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня — сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
СК: 17 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь