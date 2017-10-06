Более 30 мер поддержки получателей гектара действует в Хабаровском крае
Для жителей Хабаровского края, которые берут бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар», действует более 30 мер поддержки.
Для жителей Хабаровского края, которые берут бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар», действует более 30 мер поддержки.
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. По его словам, обладателям гектара предоставляют разные гранты, в том числе на создание и развитие
«Индивидуально для бизнеса с краевым центром поддержки предпринимательства мы запустили специальный заем “Дальневосточный”, в рамках которого можно получить до 3 млн рублей на три года по льготной ставке. Порядка 24 млн рублей на эти цели из краевого бюджета уже выделено», — добавил Юрий Чайка.
Сейчас специалисты разрабатывают меры поддержки для мест компактного расположения дальневосточных гектаров. В Хабаровском крае определено семь таких территорий.
Всего от россиян поступило 15718 заявлений на получение бесплатной земли в Хабаровском крае. 6949 договоров безвозмездного пользования гектарами уже оформлены — по данным минвостокразвития, это самый высокий показатель в ДФО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на