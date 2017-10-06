Более 30 мер поддержки получателей гектара действует в Хабаровском крае

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Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. По его словам, обладателям гектара предоставляют разные гранты, в том числе на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, оборудование теплиц и покупку сельхозтехники, поддержку пчеловодства и оленеводства, улучшение жилищных условий. Получатели гектара пользуются и программой льготного кредитования, которую предоставляет ПАО «Почта Банк». Полученные деньги они тратят в основном на покупку газонокосилок, мини-тракторов, культиваторов, уборочных машин и другой мототехники.

«Индивидуально для бизнеса с краевым центром поддержки предпринимательства мы запустили специальный заем “Дальневосточный”, в рамках которого можно получить до 3 млн рублей на три года по льготной ставке. Порядка 24 млн рублей на эти цели из краевого бюджета уже выделено», — добавил Юрий Чайка.

Сейчас специалисты разрабатывают меры поддержки для мест компактного расположения дальневосточных гектаров. В Хабаровском крае определено семь таких территорий.