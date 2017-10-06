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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов: Крематория в Уфе не будет

Мэр ответил на вопросы жителей города в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда

Вечером, 5 октября, Ирек Ялалов успокоил жителей Уфы, которые считали, что где-то в Уфе могут построить крематорий.

— Часто все путают Уфу и Уфимский район. Изначально проект строительства крематория планировали именно в Уфимском районе. К городу это никакого отношения не имеет. Но с другой стороны мы понимаем, что он необходим. Услуга кремации становится востребованной. Зачастую люди вынуждены кремировать тела родных в других городах. Мы следим за этим вопросом и учитываем разные мнения. Но одно могу сказать точно — в ближайшие годы крематория в Уфе не будет, — рассказал Ялалов.

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