Ирек Ялалов: Крематория в Уфе не будет

— Часто все путают Уфу и Уфимский район. Изначально проект строительства крематория планировали именно в Уфимском районе. К городу это никакого отношения не имеет. Но с другой стороны мы понимаем, что он необходим. Услуга кремации становится востребованной. Зачастую люди вынуждены кремировать тела родных в других городах. Мы следим за этим вопросом и учитываем разные мнения. Но одно могу сказать точно — в ближайшие годы крематория в Уфе не будет, — рассказал Ялалов.