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07:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург для серьезного разговора

О «Большой цифре».

Источник: УралИнформБюро

6 октября здание прокуратуры Свердловской области перешло на «осадное положение». Поблизости пожарный расчет, на подъездах патрули ДПС. Вход в периметр здания контролируют взрывотехники с собаками, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

В 10 утра там должно начаться заседание, в котором примут участие Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его первый заместитель Александр Буксман. В центре обсуждения будут первоочередные задачи по внедрению в органах прокуратуры информационных технологий и меры по укреплению законности в деятельности субъектов учета.

В работе совещания также примут участие заместители Генпрокурора в четырех федеральных округах РФ.

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