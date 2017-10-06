Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург для серьезного разговора

В 10 утра там должно начаться заседание, в котором примут участие Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его первый заместитель Александр Буксман. В центре обсуждения будут первоочередные задачи по внедрению в органах прокуратуры информационных технологий и меры по укреплению законности в деятельности субъектов учета.