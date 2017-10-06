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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцам могут упростить регистрацию данных о недвижимости при переименовании улицы

Глава «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал о работе, проводимой госкорпорацией для оптимизации госуслуг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам Оспанова, еженедельно проходят заседания Межведомственной комиссии (МВК) по отбору госуслуг в ГК, их оптимизации и автоматизации, на которых представляются предложения по упрощению и улучшению их качества.

Как рассказал Оспанов, так, вчера одним из внесенных предложений МЮ РК было изменение сведений о недвижимости и ее владельце в базах данных в автоматическом режиме, то есть без обращения в ЦОН или госорган.

«Расскажу, как это происходит сегодня. Например, при переименовании улицы, на которой находится ваш дом, вам нужно сначала прийти в ЦОН, чтобы заказать справку из архитектуры, через три дня нужно снова прийти в ЦОН, забрать справку и сдать документы уже на регистрацию изменения данных. Мы предлагаем: при смене названия улицы сведения из архитектуры направлять сразу в государственную базу данных недвижимости, где изменения будут вноситься в автоматическом режиме, то есть вам не нужно будет обращаться в госкорпорацию ни за справкой из архитектуры, ни за регистрацией изменений. Сведения об изменении адреса вы сможете сразу увидеть в справке о зарегистрированных правах на недвижимость», — пояснил он.

«Такие же предложения внесены нами при регистрации изменений данных владельцев недвижимости при смене фамилии или наименования юридического лица. Это предложение было поддержано комиссией и в скором времени будет внесено на утверждение в правительство», — резюмировал Оспанов.

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