Казахстанцам могут упростить регистрацию данных о недвижимости при переименовании улицы

Как рассказал Оспанов, так, вчера одним из внесенных предложений МЮ РК было изменение сведений о недвижимости и ее владельце в базах данных в автоматическом режиме, то есть без обращения в ЦОН или госорган.

«Расскажу, как это происходит сегодня. Например, при переименовании улицы, на которой находится ваш дом, вам нужно сначала прийти в ЦОН, чтобы заказать справку из архитектуры, через три дня нужно снова прийти в ЦОН, забрать справку и сдать документы уже на регистрацию изменения данных. Мы предлагаем: при смене названия улицы сведения из архитектуры направлять сразу в государственную базу данных недвижимости, где изменения будут вноситься в автоматическом режиме, то есть вам не нужно будет обращаться в госкорпорацию ни за справкой из архитектуры, ни за регистрацией изменений. Сведения об изменении адреса вы сможете сразу увидеть в справке о зарегистрированных правах на недвижимость», — пояснил он.