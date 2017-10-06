Новый глава Ордынского района заявил о перестановках

— Какие первые шаги вы намерены сделать на новом посту?

— Сначала нужно стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе, чтобы нормально войти в зимний период и качественно провести отопительный сезон. Есть вопросы к организации работы в администрации района, у меня немного иное видение распределения обязанностей между отдельными руководителями подразделений. Здесь необходима определенная специализация, и люди должны четко отвечать за конкретные направления. Иначе получается, если человек отвечает за все, значит, ни за что.

— Грядут кадровые перемены?

— Не исключается. Я подбираю людей по их деловым качествам, это мой принцип. Человек должен обладать необходимыми знаниями, уметь принимать решения и нести за них ответственность; быть профессионалом в своей сфере и уметь работать в команде.

— Решение кадровых вопросов не заслонит собой актуальные заботы?

— Ни в коем случае. Работа не останавливается и все актуальные задачи не снимаются с повестки дня. Сегодня, пожалуй, самая больная тема — газификация. Уже три года она «висит в воздухе». Сейчас начались подвижки, ведется опрессовка, но на некоторых участках пока не можем ее завершить. К тому же для пуска газа необходимо правильно оформить объекты газоснабжения, обеспечить их аварийное прикрытие и техническое обслуживание. Серьезная работа предстоит по пуску газа в котельные и переводу систем теплоснабжения на новый вид топлива.

Для решения всего множества насущных проблем необходимо то, чего пока в районе нет — плотного взаимодействия администрации района, Совета депутатов, администраций и глав поселений, жителей. Поэтому одна из главных задач сегодня — консолидация. Объединение для эффективной контактной работы.

— И это объединение вы берете на себя?

— Да, это задача главы. Когда я возглавил Каргат, там была ситуация, аналогичная ордынской. Моего предшественника отправили в отставку, общество раскололось, и потребовались серьезные усилия для его объединения. Мне это удалось. Здесь, думаю, тоже получится. А для этого я должен понять и изучить территорию района. Ставлю себе цель сделать это в самое ближайшее время, объехать каждый населенный пункт. Причем не просто сесть в машину и проехать, чтобы никто даже не заметил. Это будут обязательные встречи с населением, посещение значимых объектов. Назовем их «дни главы». В рамках этих встреч выслушаем и зафиксируем проблемы жителей и начнем работать над их разрешением.

— Как насчет перспективы района?

— Перспективная страница — развитие туризма в районе. Географическое положение дает нам неоспоримое преимущество, нужно его использовать. В летний период население прибрежных сел увеличивается вдвое. Значит, нужно искать пути для развития инфраструктуры, гостиничного бизнеса. В Ордынском районе есть много достопримечательностей, которые можно и нужно показывать. Да, здесь есть туристический маршрут, но он не представлен широкой публике, а его нужно развивать и популяризировать, чтобы люди хотели посетить эти места.

— Вы намерены связать дальнейшую жизнь с Ордынским районом?

— Этот вопрос задавали мне и депутаты. Я даю на него однозначный ответ: намерен.