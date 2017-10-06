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08:35 (мск), источник: VN.ru

Новый глава Ордынского района заявил о перестановках

Избранный в сентябре нынешнего года глава Ордынского района Новосибирской области Олег Орел рассказал, какие шаги планирует сделать в первую очередь на новом посту, как намерен подбирать кадры и какие перспективы развития у района, сообщает «Ордынская газета».

— Какие первые шаги вы намерены сделать на новом посту?

— Сначала нужно стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе, чтобы нормально войти в зимний период и качественно провести отопительный сезон. Есть вопросы к организации работы в администрации района, у меня немного иное видение распределения обязанностей между отдельными руководителями подразделений. Здесь необходима определенная специализация, и люди должны четко отвечать за конкретные направления. Иначе получается, если человек отвечает за все, значит, ни за что.

— Грядут кадровые перемены?

— Не исключается. Я подбираю людей по их деловым качествам, это мой принцип. Человек должен обладать необходимыми знаниями, уметь принимать решения и нести за них ответственность; быть профессионалом в своей сфере и уметь работать в команде.

— Решение кадровых вопросов не заслонит собой актуальные заботы?

— Ни в коем случае. Работа не останавливается и все актуальные задачи не снимаются с повестки дня. Сегодня, пожалуй, самая больная тема — газификация. Уже три года она «висит в воздухе». Сейчас начались подвижки, ведется опрессовка, но на некоторых участках пока не можем ее завершить. К тому же для пуска газа необходимо правильно оформить объекты газоснабжения, обеспечить их аварийное прикрытие и техническое обслуживание. Серьезная работа предстоит по пуску газа в котельные и переводу систем теплоснабжения на новый вид топлива.

Для решения всего множества насущных проблем необходимо то, чего пока в районе нет — плотного взаимодействия администрации района, Совета депутатов, администраций и глав поселений, жителей. Поэтому одна из главных задач сегодня — консолидация. Объединение для эффективной контактной работы.

— И это объединение вы берете на себя?

— Да, это задача главы. Когда я возглавил Каргат, там была ситуация, аналогичная ордынской. Моего предшественника отправили в отставку, общество раскололось, и потребовались серьезные усилия для его объединения. Мне это удалось. Здесь, думаю, тоже получится. А для этого я должен понять и изучить территорию района. Ставлю себе цель сделать это в самое ближайшее время, объехать каждый населенный пункт. Причем не просто сесть в машину и проехать, чтобы никто даже не заметил. Это будут обязательные встречи с населением, посещение значимых объектов. Назовем их «дни главы». В рамках этих встреч выслушаем и зафиксируем проблемы жителей и начнем работать над их разрешением.

— Как насчет перспективы района?

— Перспективная страница — развитие туризма в районе. Географическое положение дает нам неоспоримое преимущество, нужно его использовать. В летний период население прибрежных сел увеличивается вдвое. Значит, нужно искать пути для развития инфраструктуры, гостиничного бизнеса. В Ордынском районе есть много достопримечательностей, которые можно и нужно показывать. Да, здесь есть туристический маршрут, но он не представлен широкой публике, а его нужно развивать и популяризировать, чтобы люди хотели посетить эти места.

— Вы намерены связать дальнейшую жизнь с Ордынским районом?

— Этот вопрос задавали мне и депутаты. Я даю на него однозначный ответ: намерен.

Напомним, 19 сентября на сессии совета депутатов Ордынского района был избран новый глава. Им стал теперь уже бывший мэр Каргата Олег Орел. Его кандидатуру предложил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Ордынский район был «обезглавлен» в июне этого года. Тогда за досрочную отставку Владимира Колясникова проголосовали 16 из 18 районных депутатов.

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