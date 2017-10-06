Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики «противника»
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Расчеты
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Расчеты
«Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели “неприятеля”. Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника», — говорится в сообщении.
Уточняется, что роль воздушного противника исполнили
По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне «Телемба» в республике Бурятия в рамках тактического учения с
Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае несут постоянное боевое дежурство по защите рубежей России.