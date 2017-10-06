Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики «противника»

Источник: РИА "Новости"

«Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели “неприятеля”. Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что роль воздушного противника исполнили истребители-бомбардировщики Су-34 из авиачасти в Хабаровском крае.

По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне «Телемба» в республике Бурятия в рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями ПВО Восточного военного округа. Все цели были уничтожены на оценку «отлично».