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08:10 (мск), источник: РИА Новости

Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики «противника»

ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели электронные пуски ракет, «уничтожив» группу бомбардировщиков условного неприятеля, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели “неприятеля”. Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что роль воздушного противника исполнили истребители-бомбардировщики Су-34 из авиачасти в Хабаровском крае.

По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне «Телемба» в республике Бурятия в рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями ПВО Восточного военного округа. Все цели были уничтожены на оценку «отлично».

Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае несут постоянное боевое дежурство по защите рубежей России.

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