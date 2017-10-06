Президентские подарки: барбекю и турники для подшефного интерната

Источник: Sputnik.by

В 2014 году минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов стал подшефным у Острошицко-Городокской школы, в которой учится сын главы государства Николай Лукашенко. За это время жильцы дома-интерната получили множество подарков, в том числе, с президентского подворья — молоко, яйца, сыр, фрукты… Более того, Коля своими руками установил на территории учреждения турник.

Sputnik побывал в интернате и узнал, какие подарки дарят президент и другие меценаты.

Не для «галочки»

Дата 29 декабря 2014 года стала ключевым моментом в истории интерната. Ведь именно с этого дня у него появился шеф — Острошицко-Городокская школа.

Директор социального учреждения Вера Лейковская с теплотой вспоминает об этом событии. С визитом к ним прибыл глава государства Александр Лукашенко. Вера Владимировна, как и полагается, принялась рассказывать о своих подопечных. В разговоре отметила, что у 40% проживающих нет родственников, и они очень одиноки. На это президент ответил: «Раз есть люди, у которых нет детей, внуков, значит я их вам привез». В тот день Лукашенко сопровождали учащиеся Острошицко-Городокской школы. Привезли для инвалидов и пенсионеров спектакль.

«И с тех пор мы активно с ними сотрудничаем», — отмечает Вера Владимировна.

Директор учреждения признается: ребята в интернате — частые гости. Приезжают раз в квартал, а иногда и чаще. Помогают не для «галочки».

«И по хозяйству помогают, и концерты дают, и стариков поздравляют с праздниками. Могут индивидуально подойти к одиноко проживающим, свои личные подарки передать. Ребята очень внимательные. Знаете, иногда приходят дети из других школ, для галочки сделают мероприятие, и больше их не видишь. А здесь приезжают, окружают вниманием и заботой», — рассказывает Вера Владимировна.

Без «звездной болезни»

В учреждении за это время прошли три субботника с участием Коли Лукашенко и его одноклассников. Вера Лейковская признается, что этот парень ее сильно удивил, он всегда брал на себя только самую сложную работу.

«На одном из субботников монтировали спортивную площадку, нужно было бетонировать металлические сооружения. Так вот с бетоном работал Николай — наравне со взрослыми. А когда уезжал, сказал: «Вера Владимировна, подготовьте, пожалуйста, серьезную работу и для следующего субботника», — говорит собеседница.

Спортивную площадку с Колей строил житель дома, спортсмен Вадим Липинский. Парень серьезно занимается лыжным спортом, собирается представлять нашу страну на ближайших паралимпийских играх. Вспоминает, что как только турник был поставлен, Коля по-дружески предложил его опробовать: не шатается ли. Вадим вызов принял и подтянулся несколько раз.

Вера Лейковская отмечает: сын президента запомнился ей не только трудолюбием, но и доброжелательностью.

«У меня сложилось впечатление, что он очень… Неправильное слово «ранимый»… Он очень впечатлительный. Казалось бы, мальчик, сын президента. Но бабушки наши могут его и обнять. Николай не брезгует старостью. В нем настолько воспитано чувство ответственности, уважения к старшему поколению. Оно, наверное, в крови у него. Мальчик доброжелательный. Без «звездной болезни», — говорит директор интерната.

С президентского подворья

От своего шефа интернат получал множество подарков. В кабинете трудотерапии сегодня хранится гобелен, который ученики сделали своими руками. Школьники помогли установить барбекю во дворе учреждения. А к Рождеству передали пенсионерам и инвалидам пряничный домик, который оказался таким ароматным, что те не смогли его не съесть.

В учреждение передаются продукты и с президентского подворья в Дроздах. В прошлом году сюда привозили козье и коровье молоко, творог, сыры, перепелиные и страусиные яйца.

«Страусиные яйца мы аккуратненько просверлили, а потом скорлупа пошла на поделки. Сами яйца использовали в приготовлении омлета. Готовили сами проживающие в комнате домоводства», — поясняет Вера Лейковская.

В сентябре в интернат привезли около шести тонн «президентских» арбузов и более тонны яблок. Полосатая ягода, говорят собеседники, оказалась сладкой, несмотря на дождливое лето. Но ее было слишком много, поэтому, посовещавшись с шефом, решили передать какую-то часть психоневрологическому интернату № 2.

Концерт от BRUTTO

Интернат не обделен вниманием и других меценатов, которые не жалеют передавать инвалидам и пенсионерам дорогие подарки. В их числе — группа BRUTTO. Музыканты, рассказывает Вера Владимировна, периодически перечисляют деньги на укрепление материальной базы учреждения. На последнее поступление в тысячу рублей было приобретено оборудование для кабинета водных процедур.

«Мы говорили с Михалком, чтобы сами к нам приехали. Они не против, другой вопрос — боюсь, как воспримут громкую музыку проживающие. Возможно, группа проведет спокойный творческий вечер, а не концерт», — говорит собеседница.

Минский салон красоты ЧУП «Фемистиль» передал интернату ванну для SPA-процедур. А компания «Автогаз-Колядичи» купила оборудование на 4,7 тысяч рублей для спелеокамеры.

Тесная связь налажена у интерната с Военной академией. Вера Лейковская вспоминает: началось все с визита генерал-майора, начальника академии Сергея Бобрикова в 2010 году. Он познакомился с проживающими и сотрудниками. А после решил закрепить за каждым этажом интерната свои факультеты. Курсанты и преподаватели уже подарили оборудование для гипнотария и спелеокамеры, телевизоры, радиомикрофоны, магнитофон, музыкальный центр, пылесос.

Небезразличные жены послов

К 25-летию дома-интерната Приорбанк обустроил «под ключ» комнату домоводства, в которой инвалиды под присмотром инструктора учатся не только готовить еду, сервировать стол, но и быть самостоятельными.

«За три года 18 наших молодых инвалидов, которые никогда не помышляли уйти из дома-интерната, поверили в свои силы, что могут обслуживать себя и перевелись в специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 квартирного типа», — замечает Вера Владимировна.

Большую роль эта комната играет и для семейных пар, что живут в интернате. Сами покупают продукты и в выходные дни приготовят себе праздничный домашний ужин. В числе любимых блюд — мясо «по-французски» и беляши.

«Еды у нас хватает. Но людям все равно хочется приготовить что-то домашнее», — поясняет заместитель директора интерната Инга Жудрик-Шулаева.

Проявил активность Минский международный женский клуб, объединяющий жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Купил тренажеры и шведские стенки на общую стоимость 3,5 тысячи рублей. Это позволило учреждению в этом году открыть долгожданный зал адаптивной физической культуры.

Инга Александровна отмечает: тренажеры очень дорогие. Импортные стоят порядка 20 тысяч долларов. Понятно, что социальное учреждение не может позволить себе такую роскошь. Вместе с тем без этого оборудования обойтись невозможно.

«Этот тренажер называется “Имитатор ходьбы”. Он помогает человеку, который пережил инсульт, снова научиться ходить. Укрепляет мышцы спины и ног», — поясняет она.

Компания «ЭТВ Вод» подарила интернату теплицу, необходимую для трудотерапии. А фирма «ВС Трейдинг» презентовала для мини-прачечной стиральные машины, гладильные доски, утюги и сушки.