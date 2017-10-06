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08:14 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке официально представили нового и.о. губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев официально представил нового исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы края Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

В пятницу Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу. Также на церемонии присутствовал Миклушевский. Трутнев зачитал указ о досрочном прекращении его полномочий.

«Дальний Восток — особая территория России, решением президента развитие Дальнего Востока названо приоритетом… Нам многое предстоит сделать, чтобы превратить Приморье в процветающий, экономически развитый регион. Так что работы у нового руководителя много. Он опытный человек… Надеюсь, что у Андрея Владимировича все получится. Обязательно буду ему помогать», — сказал Трутнев.

Он отметил, что усилиями одного человека в регионе ничего не изменить и нужно участие всех.

«Андрей Владимирович родился во Владивостоке, это его родная земля, надеюсь, вы его поддержите», — сказал Трутнев представителям администрации края и пожелал успехов Тарасенко.

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