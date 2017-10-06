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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

«Сорван образовательный процесс, испорчен День учителя»: «минирование» школ в Екатеринбурге обсудили на антитеррористической комиссии

В четверг, 5 октября, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, одним из главных вопросов стало обеспечение безопасности при проведении мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей. Якоба оперативно проинформировали о повторных случаях лжеминирования.

«К сожалению, сорван образовательный процесс, испорчен День учителя. Но власти города и жители не поддаются панике и провокациям. Мы рассчитываем на оперативную и профессиональную работу правоохранительных органов. Это свело бы к нулю желание совершать такие провокации», — заявил глава администрации.

В ходе заседания антитеррористической комиссии его участники также обсудили случай с произошедшим недавно поджогом ККТ «Космос» и дали положительную оценку слаженной работы всех ведомств, которые были задействованы в ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия. Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Соколова в своем докладе рассказала, что у всех учреждений культуры есть паспорта антитеррористической защищенности. По ее словам, в целях предотвращения терактов на культурных объектах уральской столицы профильные специалисты проводят регулярные мероприятия, направленные на отработку действий по отражению атак потенциальных злоумышленников: размещают информационные щиты с описанием порядка действий в случае террористической угрозы, постоянно проводят инструктажи для персонала, участвуют в командно-штабных учениях и тренировках. Помимо этого, при выезде на линию и въезде в гараж обслуживающие объекты с массовым пребыванием людей транспортные средства в обязательном порядке проверяются на наличие посторонних предметов. Также в настоящее время в Екатеринбурге ужесточены меры пропускного режима на территорию автобусных предприятий с использованием электронных турникетов и камер видеонаблюдения.

О безопасности гостиниц и хостелов столицы Урала членам антитеррористической комиссии доложил председатель комитета по бытовому обслуживанию администрации города Максим Афанасьев.

«В 2017 году на предмет антитеррористической защищенности будет обследовано 16 гостиниц. Отелям и хостелам для получения паспорта антитеррористической защищенности необходимо будет установить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заключить соглашения с лицензированным частным охранным предприятием, иметь достаточное количество парковочных мест и другое», — отметил он.

«Необходимо завершить интеграцию видеопотоков учреждений в автоматизированный программный комплекс “Безопасный город”. Это важно и касается абсолютно всех общественно-значимых учреждений и организаций», — подвел итог обсуждению Александр Якоб.

Напомним, вчера из «заминированных» школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тысяч человек. Полиция провела проверку и никаких криминальных предметов не обнаружила.

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