Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Скидки на квартиры растут уже три года
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
08:26 (мск), источник: VLADNEWS

Миклушевский выступил с прощальной речью в «Белом доме»

Экс-губернатор Приморья рассказала о планах на будущее.

Источник: VLADNEWS

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 6 октября, выступил с прощальной речью на представлении нового временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Губернатор рассказал о новом месте работы в Москве, поблагодарил всех, кто с ним работал и пожелал удачи новому врио.

От также отметил, как много сделал для Приморского края на посту губернатора, и сказал, что новому главе нужно достойно завершить работу по многим начатым проектам.

Владимир Миклушевский также поблагодарил полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева за работу, так как «он помогал краю больше, чем другие полпреды». Жители Приморья, пострадавшие при тайфунах, получили помощь, подчеркнул экс-глава региона.

Как ранее сообщало РИА VladNews, сегодня, 6 октября, в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал приказ президента России Владимира Путина о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Напомним, для знакомства с новым врио главы региона в администрации края собралась вся элита Приморья: журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, религиозные и общественные деятели, представители силовых структур.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Два японских корабля посетят с визитом вежливости Владивосток
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь