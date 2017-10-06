Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15Стрельба в Лас-Вегасе
09:24 (мск), источник: Sputnik.by

Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя управделами — им стал экс-гендиректор ЗАСО «Промтрансинвест» Валерий Ермошко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец.

«Глава государства назначил Валерия Ермошко заместителем управляющего делами президента», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что указ с назначением нового зама управделами Лукашенко подписал в четверг 5 октября.

Валерий Ермошко является кандидатом экономических наук, окончил Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины и Академию управления. Он преподавал в гомельском вузе, работал в облисполкоме и аппарате Совмина. С 2015 года трудился на должности гендиректора государственной страховой компании «Промтрансинвест».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Президентские подарки: барбекю и турники для подшефного интерната
Автобус и поезд столкнулись под Владимиром: погибли 18 человек
СК: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь