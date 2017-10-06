Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя управделами — им стал
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя управделами — им стал
Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец.
«Глава государства назначил Валерия Ермошко заместителем управляющего делами президента», — сообщили в
Там также отметили, что указ с назначением нового зама управделами Лукашенко подписал в четверг 5 октября.
Валерий Ермошко является кандидатом экономических наук, окончил Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины и Академию управления. Он преподавал в гомельском вузе, работал в облисполкоме и аппарате Совмина. С 2015 года трудился на должности гендиректора государственной страховой компании «Промтрансинвест».