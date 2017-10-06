Вместо Котковец: заместителем управделами президента стал Ермошко

Данная должность была вакантна с 8 сентября текущего года, когда из структуры ушла Надежда Котковец.

«Глава государства назначил Валерия Ермошко заместителем управляющего делами президента», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что указ с назначением нового зама управделами Лукашенко подписал в четверг 5 октября.