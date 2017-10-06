В Пулково не пустят без бумажных билетов
Речь идет о стерильной зоне аэропорта.
Речь идет о стерильной зоне аэропорта.
В середине зимы изменятся правила прохода в стерильную зону воздушной гавани Петербурга. Как сообщили в
Требования эти есть и сейчас, но их во многих аэропортах игнорируют. Руководство Пулково пыталось узаконить привычную проверку одного лишь паспорта и посадочного талона, но в Минтрансе на это не пошли.
В аэропорту морально готовятся к увеличению очередей и недовольства пассажиров, проходящих в стерильную зону.