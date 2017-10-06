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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пулково не пустят без бумажных билетов

Речь идет о стерильной зоне аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

В середине зимы изменятся правила прохода в стерильную зону воздушной гавани Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», с 15 января к стандартному набору паспорт плюс посадочный талон прибавится еще один документ — сам билет в распечатанном виде. Без него в стерильную зону попасть не удастся. Более того, чтобы получить посадочный талон, надо буде предъявить бумажный билет.

По словам представителей пресс-службы, изменения вводятся согласно нормам федерального законодательства.

Требования эти есть и сейчас, но их во многих аэропортах игнорируют. Руководство Пулково пыталось узаконить привычную проверку одного лишь паспорта и посадочного талона, но в Минтрансе на это не пошли.

пулково

В аэропорту морально готовятся к увеличению очередей и недовольства пассажиров, проходящих в стерильную зону.

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