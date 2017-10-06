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09:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Усть-Лабинске состоялась инаугурация нового главы города

В Усть-Лабинске 6 октября прошла церемония вступления в должность нового мэра города Сергея Выскубова.

Нoвый глaвa пpоизнес клятву нaд тeкcтом уcтaва Усть-Лабинского городского поселения. Он обещал работать в интересах населения города, после этого принял напутствия и поздравления.

«Спасибо за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал Выскубов. — «Благодарю вас за избрание меня главой городского поселения. Обещаю, что приложу все свои силы, знания и умения, чтобы оправдать это высокое доверие. Я в полной мере осознаю ответственность, которая на меня возложена. Это ответственность не только за деятельность городской администрации, но и за развитие всей территории Усть-Лабинска, за судьбы и интересы каждого жителя. Работы предстоит много. Требуется навести порядок в вопросах ЖКХ и вопросах качества оказания коммунальных услуг. Наша задача сделать так, чтобы Усть-Лабинск стал современным, стабильно развивающимся городом, чтобы отсюда не уезжали молодые и талантливые люди, чтобы бизнес увидел в нас деловую финансовую площадку. Нельзя забывать, что главное — это люди. Создание комфортных условий для их жизни — это наш стратегический приоритет».

Сергей Выскубов родился 17 апреля 1974 года в поселке Зимовники Ростовской области. Учился в Высшем военно-морском училище подводного плавания по специальности «штурманская кораблей». Обучался государственному и муниципальному управлению в Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ. Работал в коммерческих организациях Санкт-Петербурга по вопросам федеральных и региональных жилищных программ, ведущим специалистом-экспертомгосударственного земельного надзора Министерства экономического развития РФ по Санкт-Петербургуи Ленинградской области, ведущим специалистом управления имущественных и земельных отношений ГУП «Теплоэнергетический комплекс» в правительстве Санкт-Петербурга. С 2015 по 2017 год работал начальником отдела благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства внутригородской местной администрации Санкт-Петербурга.Женат. Имеет двух дочерей.

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