В Усть-Лабинске состоялась инаугурация нового главы города

«Спасибо за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал Выскубов. — «Благодарю вас за избрание меня главой городского поселения. Обещаю, что приложу все свои силы, знания и умения, чтобы оправдать это высокое доверие. Я в полной мере осознаю ответственность, которая на меня возложена. Это ответственность не только за деятельность городской администрации, но и за развитие всей территории Усть-Лабинска, за судьбы и интересы каждого жителя. Работы предстоит много. Требуется навести порядок в вопросах ЖКХ и вопросах качества оказания коммунальных услуг. Наша задача сделать так, чтобы Усть-Лабинск стал современным, стабильно развивающимся городом, чтобы отсюда не уезжали молодые и талантливые люди, чтобы бизнес увидел в нас деловую финансовую площадку. Нельзя забывать, что главное — это люди. Создание комфортных условий для их жизни — это наш стратегический приоритет».