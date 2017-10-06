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09:24 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны заявили, что беженцы стали «живым щитом» для базы США в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беженцы в сирийском лагере Рукбан являются, по сути, «живым щитом» американской базы в Эт-Танфе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: Reuters

По его словам, в зоне «безопасности» рядом с американской базой в Эт-Танфе, практически в пустыне, расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. Как отметил Конашенков, по самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, «к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций».

«Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее “живым щитом” американской базы. Напомню, что подобными “защитными” барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы», — заявил Конашенков.

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27 сентября© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Vesta *
Вот она - гуманитарная сущность пиндосовской демократии.. Мерзость!
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