В Минобороны заявили, что беженцы стали «живым щитом» для базы США в Сирии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беженцы в сирийском лагере Рукбан являются, по сути, «живым щитом» американской базы в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беженцы в сирийском лагере Рукбан являются, по сути, «живым щитом» американской базы в
По его словам, в зоне «безопасности» рядом с американской базой в
«Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее “живым щитом” американской базы. Напомню, что подобными “защитными” барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы», — заявил Конашенков.