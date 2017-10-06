В Минобороны заявили, что беженцы стали «живым щитом» для базы США в Сирии

По его словам, в зоне «безопасности» рядом с американской базой в Эт-Танфе, практически в пустыне, расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. Как отметил Конашенков, по самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, «к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций».