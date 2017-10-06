Шавкат Мирзиёев: «Проблемы есть, но они решаемы»

Источник: Kommersant.uz

Главы двух государств подписали Декларацию «О стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан».

В ходе государственного визита также подписаны документы о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, о сотрудничестве в области официальной статистики, соглашение между МВД двух стран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также правительства Кыргызстана и Узбекистана подписали документ по поставкам минеральных удобрений в Кыргызскую Республику. Соответствующие ведомства двух государств будут сотрудничать в области развития туризма, транспорта, в военной отрасли, в сфере религий.

Меморандум о сотрудничестве также подписали информационные агентства «Кабар» и УзА. Мэрии городов Жалал-Абад и Баткен и хокимияты Намангана и Ферганы договорились о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.

На состоявшемся брифинге для прессы Шавкат Мирзиёев отметил, что рассматривает данный государственный визит как яркое проявление последовательно укрепляющихся добрососедских связей между братскими странами и народами.

Проведение таких востребованных самой жизнью встреч является наглядным подтверждением твердой политической воли сторон поиску новых путей развития взаимовыгодных отношений. Нынешние переговоры еще раз продемонстрировали близость и сходство наших оценок и подходов к решению самых актуальных вопросов. Если сказать, какая сегодня была атмосфера во время встреч в узком и расширенном составе, то можно сказать, что у нас не осталось проблем. На самом деле проблем много, но мы благодаря политической воли двух президентов нашли компромиссы. Есть вопросы, но они решаемы. Мы подписали около 12 документов, но дали поручение министерствам, ведомствам, ответственным экспертам, чтобы они посидели до вечера, надо будет и до утра, чтобы выйти на подписание 5−6 документов. Шавкат Мирзиёев

С учетом складывающейся обстановки в Центральной Азии и вокруг региона в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам противодействия и совместной борьбы с современными угрозами и вызовами, терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, были определены перспективы военно-технического сотрудничества. Особый акцент был сделан на дальнейшее наращивание товарооборота.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за дружеское, братское отношение к Кыргызстану.

«Когда я вас вижу, я словно вижу своего родного брата. Вы мне стали родным братом. Как вы сказали, я хотел бы, чтобы граница между Кыргызстаном и Узбекистаном, граница, которая была границей конфликтов, споров, были вооруженные столкновения, чтобы отныне это была граница дружбы, сотрудничества, чтобы мы вспомнили, что когда-то мы были одним государством, наши предки вместе защищали границы Кокандского ханства, правили вместе. Для меня это особо важно, потому что за 6 лет президентства у меня были бессонные ночи, когда были конфликты на границе с Узбекистаном, которые разжигались различными и внешними силами, и различными политиками, политиканами. Они могли привести к большой беде», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что сегодняшний день для него очень долгожданный.