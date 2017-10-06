Шавкат Мирзиёев: «Проблемы есть, но они решаемы»
В рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан состоялась церемония подписания совместных документов.
В рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан состоялась церемония подписания совместных документов.
Главы двух государств подписали Декларацию «О стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан».
В ходе государственного визита также подписаны документы о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, о сотрудничестве в области официальной статистики, соглашение между МВД двух стран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Также правительства Кыргызстана и Узбекистана подписали документ по поставкам минеральных удобрений в Кыргызскую Республику. Соответствующие ведомства двух государств будут сотрудничать в области развития туризма, транспорта, в военной отрасли, в сфере религий.
Меморандум о сотрудничестве также подписали информационные агентства «Кабар» и УзА. Мэрии городов
На состоявшемся брифинге для прессы Шавкат Мирзиёев отметил, что рассматривает данный государственный визит как яркое проявление последовательно укрепляющихся добрососедских связей между братскими странами и народами.
Проведение таких востребованных самой жизнью встреч является наглядным подтверждением твердой политической воли сторон поиску новых путей развития взаимовыгодных отношений. Нынешние переговоры еще раз продемонстрировали близость и сходство наших оценок и подходов к решению самых актуальных вопросов. Если сказать, какая сегодня была атмосфера во время встреч в узком и расширенном составе, то можно сказать, что у нас не осталось проблем. На самом деле проблем много, но мы благодаря политической воли двух президентов нашли компромиссы. Есть вопросы, но они решаемы. Мы подписали около 12 документов, но дали поручение министерствам, ведомствам, ответственным экспертам, чтобы они посидели до вечера, надо будет и до утра, чтобы выйти на подписание 5−6 документов.
С учетом складывающейся обстановки в Центральной Азии и вокруг региона в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам противодействия и совместной борьбы с современными угрозами и вызовами, терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, были определены перспективы
Алмазбек Атамбаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за дружеское, братское отношение к Кыргызстану.
«Когда я вас вижу, я словно вижу своего родного брата. Вы мне стали родным братом. Как вы сказали, я хотел бы, чтобы граница между Кыргызстаном и Узбекистаном, граница, которая была границей конфликтов, споров, были вооруженные столкновения, чтобы отныне это была граница дружбы, сотрудничества, чтобы мы вспомнили, что
Президент Кыргызстана подчеркнул, что сегодняшний день для него очень долгожданный.
«Думаю, в ноябре мы успеем доделать то, что недоработано. Сегодня один из счастливых дней в моей жизни, потому что мы делаем то, чего ждут наши граждане. Сегодня мы договорились, чтобы завтра