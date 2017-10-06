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10:53 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон вручил госнаграды группе «Millenium»

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в юбилейном концерте группы Millenium под названием «20 лет — как целое тысячелетие» (20 de ani ct un millenium), который прошел под эгидой главы государства в Национальном дворце им. Николая Сулак.

Источник: Actualitati.md

Millenium — одна из долгожителей среди отечественных музыкальных групп. За годы своего существования группа Millenium дала путевку в жизнь многим талантливым молодым исполнителям, среди которых: Наталья Барбу, Надин Трохин, Виктория Маху, Наталья Гордиенко, Алекс Каланча, Александру Горгос, Алена Трибой и другие.

Millenium также прославил Республику Молдова на различных международных конкурсах и фестивалях, занимая первые места и главные призы.

В знак признания особых заслуг в развитии музыкального искусства, за существенный вклад в продвижение духовно-моральных ценностей, а также за высокое профессиональное мастерство присвоены:

  • Орден Республики (Ordinul Republicii) — импресарио и руководителю группы Владимиру ГОРГОСУ.
  • Почетное звание Мастер искусств (Maestru n Artă) композитору Николае КАРАДЖИА, а также солистке группы Millenium Ольге ГОРЧИНСКИ.
  • Почетное звание Заслуженный артист (Artist Emerit) солисту-инструменталисту Millenium Александру
  • ЗГУРЯНУ.
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