Игорь Додон вручил госнаграды группе «Millenium»

Источник: Actualitati.md

Millenium — одна из долгожителей среди отечественных музыкальных групп. За годы своего существования группа Millenium дала путевку в жизнь многим талантливым молодым исполнителям, среди которых: Наталья Барбу, Надин Трохин, Виктория Маху, Наталья Гордиенко, Алекс Каланча, Александру Горгос, Алена Трибой и другие.

Millenium также прославил Республику Молдова на различных международных конкурсах и фестивалях, занимая первые места и главные призы.

В знак признания особых заслуг в развитии музыкального искусства, за существенный вклад в продвижение духовно-моральных ценностей, а также за высокое профессиональное мастерство присвоены: