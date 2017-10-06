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09:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Врио главы Кунгура назначил первым замом Андрея Дремина

ПЕРМЬ, 6 октября, ФедералПресс. Первым заместителем главы администрации Кунгура назначен Андрей Дремин. Он приступил к работе в должности со 2 октября, сообщает кунгурская «Искра».

Эту должность он, в ранге исполняющего обязанности, занимал с июля 2016 года. Тогда первый замглавы города Василий Толстой возглавил краевую инспекцию госжилнадзора Пермского края.

До 1 октября Дремин занимал также пост начальника управления городского хозяйства Кунгура. Со 2 октября эту должность занял Антон Белоглазов, работавший в управлении начальником отдела внешнего благоустройства.

Напомним, 21 сентября врио главы Кунгура стал бывший первый замглавы Сергей Гордеев. Он заменил на этом посту Ларису Елтышеву. Конкурс по определению нового главы города назначен на 26 октября.

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