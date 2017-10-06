Врио главы Кунгура назначил первым замом Андрея Дремина

Эту должность он, в ранге исполняющего обязанности, занимал с июля 2016 года. Тогда первый замглавы города Василий Толстой возглавил краевую инспекцию госжилнадзора Пермского края.

До 1 октября Дремин занимал также пост начальника управления городского хозяйства Кунгура. Со 2 октября эту должность занял Антон Белоглазов, работавший в управлении начальником отдела внешнего благоустройства.