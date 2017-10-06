Вице-премьер Трутнев вручил новому главе Приморья мастерок

Трутнев рассказал, что до этого Тарасенко работал в системе Росатома, в Россельхозбанке, в минприроды, а также возглавлял «Росморпорт». Теперь же новому главе региона предстоит «превратить Приморский край в процветающий, экономически развитый регион».

В конце речи вице-премьер напомнил, что во Владивостоке ещё нужно достроить гостиницы Hyatt и вручил Тарасенко мастерок.



Сам же врио губернатора заявил, что главная задача, которая стоит перед региональными властями — «поднять благосостояние человека, чтобы здесь не стыдно было смотреть, сколько получает человек. Мы должны научиться зарабатывать, привлекать сюда людей и жить достойно, чтобы к нам ехали, а не мы куда-то ехали».



Напомним, 4 октября президент Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского по собственному желанию. Такое решение чиновник объяснил намерением сменить место работы.

