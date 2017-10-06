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10:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Встряхнуть проект «Ворота Байкала» призвал полпред президента в Сибири

В короткие сроки правительство Иркутской области должно определить возможность и объёмы выделения средств на строительство объектов инфраструктуры по проекту особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

Как заявил 5 октября 2017 года полномочный представитель президента России по Сибири Сергей Меняйло, побывавший в Байкальске, после этого компаниям-резидентам также необходимо актуализировать свои обязательства, сообщает пресс-служба ОИЦ.

«Перспективность реализации проекта на территории региона, безусловно, сохраняется, сейчас важно дать новый импульс его развитию, — сказал Сергей Меняйло. — Для этого важны обоюдная заинтересованность и движение навстречу друг другу со стороны органов власти и резидентов».

«Мы готовы заложить необходимую сумму на строительство объектов инфраструктуры, но этот объем должен быть четко аргументирован, обоснован управляющей компанией ОЭЗ “Ворота Байкала”: каким образом и в какие сроки это начнет давать экономическую отдачу», — подчеркнул председатель правительства Руслан Болотов.

По словам министра экономического развития Евгения Орачевского, сейчас правительство Иркутской области рассматривает возможность строительства инфраструктуры стоимостью около 3,9 млрд рублей, разработана проектно-сметная документация.

«Ведётся работа с резидентами ОЭЗ по внесению изменений в бизнес-планы инвестиционных проектов с учетом уровня инфляции и роста цен. Обновленные бизнес-планы резидентов будут рассмотрены на заседании экспертного совета ОЭЗ, после чего начнется процедура заключения дополнительных соглашений к соглашению об осуществлении туристско-рекреационной деятельности, утверждающих новые сроки и объемы инвестиций», — сказал Евгений Орачевский.

Но строительство инфраструктуры не всегда является гарантией активной деятельности ОЭЗ. Есть примеры, когда бюджетные средства на эти цели потрачены, а резиденты к своей деятельности не приступили, считает Сергей Меняйло. Полномочный представитель отметил: «Важнейшая задача в развитии особой экономической зоны — это привлечение реальных резидентов, которые создадут туристический продукт, конкурентоспособный как на российском, так и на международном рынке».

ОЭЗ была создана в 2007 году. Общая площадь территории — 756,97 га. В настоящее время завершены работы по проектированию объектов инфраструктуры, получены положительные заключения государственной экспертизы. В 2016 году границы ОЭЗ были скорректированы, в соответствии с этим обновляется проект планировки территории. Сейчас зарегистрировано шесть резидентов. Из них туристско-рекреационную деятельность ведёт одна компания, проект которой предполагает создание центра туризма на базе действующего горнолыжного курорта. Завершается утверждение документации о строительстве инфраструктурных объектов, которая дорабатывалась в соответствии с законодательством о Центральной экологической зоне Байкала.

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