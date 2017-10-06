Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
20Референдум в Каталонии
10:32 (мск), источник: РИА Крым

Глава профильного комитета ГД: нелогично взимать курортный сбор с крымчан внутри региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости (Крым). При разработке законопроекта о взимании курортного сбора необходимо учитывать интересы крымчан, которые приезжают отдохнуть в курортные регионы Республики. Об этом в ходе II Всероссийского образовательного форума в международном детском центре «Артек» заявил глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Безусловно, надо учитывать интересы местных жителей. Не годится, чтобы внутри региона крымчане платили курортный сбор за приезд из соседних городов — это просто нелогично», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, курортный сбор уместно вводить в регионах, где требуется перераспределить туристический поток. «На примере Кубани это очень хорошо заметно. Вот, в Геленжджике забито все, город задыхается. А в соседней Анапе иногда есть места. Поэтому краевые власти, видя такую проблему, могли бы повысить сбор в Геленджике и сделать нулевым в Анапе, чем подвигнуть людей приехать туда», — пояснил он.

Также депутат напомнил, что федеральный закон о курортном сборе позволяет местным властям принять внутрирегиональные законы, уточняющие взимание сбора в том или ином субъекте России.

И тот факт, что мы дали инструментарий регионам, депутатам местным, мне кажется, правильным. Мы даем право (субъекту принять свой закон о курортном сборе — ред.), регион уже сам решает.

Власти Крыма разрабатывают региональный закон о введении курортного сбора, который будет вынесен на сессию Госсовета РК в начале декабря. Ранее Общественная палата РК обратилась в Госсовет Республики с предложением освободить крымчан от уплаты курортного сбора.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. В законе отмечается, что субъекты РФ вправе установить категории лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора, с учетом предложений муниципальных.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму может быть прекращен, если вызовет негатив или сложности в администрировании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Следствие попросило отпустить под домашний арест Нину Масляеву
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь