Глава профильного комитета ГД: нелогично взимать курортный сбор с крымчан внутри региона

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Безусловно, надо учитывать интересы местных жителей. Не годится, чтобы внутри региона крымчане платили курортный сбор за приезд из соседних городов — это просто нелогично», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, курортный сбор уместно вводить в регионах, где требуется перераспределить туристический поток. «На примере Кубани это очень хорошо заметно. Вот, в Геленжджике забито все, город задыхается. А в соседней Анапе иногда есть места. Поэтому краевые власти, видя такую проблему, могли бы повысить сбор в Геленджике и сделать нулевым в Анапе, чем подвигнуть людей приехать туда», — пояснил он.

Также депутат напомнил, что федеральный закон о курортном сборе позволяет местным властям принять внутрирегиональные законы, уточняющие взимание сбора в том или ином субъекте России.

И тот факт, что мы дали инструментарий регионам, депутатам местным, мне кажется, правильным. Мы даем право (субъекту принять свой закон о курортном сборе — ред.), регион уже сам решает.

Власти Крыма разрабатывают региональный закон о введении курортного сбора, который будет вынесен на сессию Госсовета РК в начале декабря. Ранее Общественная палата РК обратилась в Госсовет Республики с предложением освободить крымчан от уплаты курортного сбора.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. В законе отмечается, что субъекты РФ вправе установить категории лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора, с учетом предложений муниципальных.