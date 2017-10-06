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10:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-премьер Красноярского края Наталья Рязанцева покинет свой пост

Рязанцева переходит на новое место работы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Исполняющая обязанности вице-премьера Красноярского края Наталья Рязанцева написала заявление об увольнении. Информацию об этом корреспонденту Sibnovosti.ru подтвердил представитель пресс-службы правительства Дмитрий Смурага.

Когда конкретно Рязанцева написала заявление, не уточняется. Смурага отметил, что она увольняется в связи с переходом на новое место работы. Куда именно перейдет чиновница, в пресс-службе не уточнили.

Наталья Рязанцева родилась 7 февраля 1972 года в Уфе. В 1995 году с отличием окончила лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета (Томск). Доктор медицинских наук, профессор. Научная специализация — патофизиология клетки и молекулярная медицина.

На должности заместителя председателя правительства Красноярского края Рязанцева работала с марта 2015 года. Вице-премьер контролировала создание условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. После ухода Виктора Толоконского с поста губернатора Рязанцева работала в статусе «и.о.».

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