Вице-премьер Красноярского края Наталья Рязанцева покинет свой пост
Рязанцева переходит на новое место работы.
Рязанцева переходит на новое место работы.
Исполняющая обязанности
Когда конкретно Рязанцева написала заявление, не уточняется. Смурага отметил, что она увольняется в связи с переходом на новое место работы. Куда именно перейдет чиновница, в
Наталья Рязанцева родилась 7 февраля 1972 года в Уфе. В 1995 году с отличием окончила лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета (Томск). Доктор медицинских наук, профессор. Научная специализация — патофизиология клетки и молекулярная медицина.
На должности заместителя председателя правительства Красноярского края Рязанцева работала с марта 2015 года.