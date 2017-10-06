Главное, что я приехал домой — врио губернатора Андрей Тарасенко
Глава региона выступил со своей первой речью в новой должности.
Глава региона выступил со своей первой речью в новой должности.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
Представление нового руководителя региона состоялось в большом зале администрации края. Андрей Тарасенко выступил перед собравшимися с приветственным словом. Стоит отметить, что первая речь врио губернатора стала импровизацией, он обращался к приморцам без бумажек и заготовок, сообщает ИА PrimaMedia.
Первая речь Андрея Тарасенко на посту главы региона:
«Я волнуюсь. Потому что приехал сюда на такую должность, с такой ответственностью. Но самое главное, что я приехал домой. Любой дальневосточник в Москве и в Питере все равно себя считает дальневосточником. Вот, например, даже если происходят
Петр I прорубил окно в Европу. Сейчас в этом окне сквозняк — тут (на Дальнем Востоке) форточка была. Мы ее сейчас расширяем, делаем огромной. Всегда Дальний Восток был первым, всегда стоял впереди. И вместе с вами мы будем работать над этим. Я вижу здесь друзей. Лица все знакомые, мы работаем вместе, созидаем
И огромное спасибо хочется сказать за доверие Владимиру Владимировичу Путину, спасибо Юрию Петровичу Трутневу. Ну и Владимиру Владимировичу Миклушевскому за то, что он заложил такой задел почвы, сделал основу, и мы должны ее продержать, довести до конца и развить.
Будем работать все вместе. Я будут с каждым встречаться, с каждым предприятием. Любое предприятие, которое здесь живет и работает — важно. И каждый человек должен быть уважаем и достоин жить на этой земле".