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10:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главное, что я приехал домой — врио губернатора Андрей Тарасенко

Глава региона выступил со своей первой речью в новой должности.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Представление нового руководителя региона состоялось в большом зале администрации края. Андрей Тарасенко выступил перед собравшимися с приветственным словом. Стоит отметить, что первая речь врио губернатора стала импровизацией, он обращался к приморцам без бумажек и заготовок, сообщает ИА PrimaMedia.

Первая речь Андрея Тарасенко на посту главы региона:

«Я волнуюсь. Потому что приехал сюда на такую должность, с такой ответственностью. Но самое главное, что я приехал домой. Любой дальневосточник в Москве и в Питере все равно себя считает дальневосточником. Вот, например, даже если происходят какие-то назначения в министерствах и приходит дальневосточник, значит, Дальний Восток будет развиваться, о нем будут чаще вспоминать и что-то для него делать. А тут — мы возвращаемся к себе домой. Наработали там какой-то огромный опыт, получили задел.

Петр I прорубил окно в Европу. Сейчас в этом окне сквозняк — тут (на Дальнем Востоке) форточка была. Мы ее сейчас расширяем, делаем огромной. Всегда Дальний Восток был первым, всегда стоял впереди. И вместе с вами мы будем работать над этим. Я вижу здесь друзей. Лица все знакомые, мы работаем вместе, созидаем что-то.

И огромное спасибо хочется сказать за доверие Владимиру Владимировичу Путину, спасибо Юрию Петровичу Трутневу. Ну и Владимиру Владимировичу Миклушевскому за то, что он заложил такой задел почвы, сделал основу, и мы должны ее продержать, довести до конца и развить.

Будем работать все вместе. Я будут с каждым встречаться, с каждым предприятием. Любое предприятие, которое здесь живет и работает — важно. И каждый человек должен быть уважаем и достоин жить на этой земле".

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