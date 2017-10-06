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11:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский с бизнесменами отправится в Китай

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вместе с представителями малого и среднего бизнеса региона отправится в Китай.

Южноуральцы примут участие в III Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса — 2017 XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий, которые состоятся в городе Гуанчжоу с 8 по 12 октября.

В составе делегации представители министерств экономического развития, культуры, образования, сельского хозяйства, информационных технологий и связи, агентства инвестиционного развития и международного сотрудничества региона, продовольственной корпорации. Они будут работать по тематическим программам.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, целью визита южноуральской делегации станут развитие экспорта продукции предприятий региона в Китай, организация въездного туризма на Южный Урал для китайских туроператоров и прямые инвестиции в создание в области китайских и совместных предприятий АПК и других отраслей.

На выставке презентуют стенд Челябинской области, на котором будут представлены региональные институты развития бизнеса, а также 6 малых и средних предприятий.

Также в рамках визита состоится встреча делегации Челябинской области с народным правительством провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Кроме того, Борис Дубровский и делегация региона планируют посетить предприятия городов Гуанчжоу и Шеньчжэнь.

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