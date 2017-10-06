Борис Дубровский с бизнесменами отправится в Китай
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вместе с представителями малого и среднего бизнеса региона отправится в Китай.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вместе с представителями малого и среднего бизнеса региона отправится в Китай.
Южноуральцы примут участие в III
В составе делегации представители министерств экономического развития, культуры, образования, сельского хозяйства, информационных технологий и связи, агентства инвестиционного развития и международного сотрудничества региона, продовольственной корпорации. Они будут работать по тематическим программам.
Как сообщили в
На выставке презентуют стенд Челябинской области, на котором будут представлены региональные институты развития бизнеса, а также 6 малых и средних предприятий.
Также в рамках визита состоится встреча делегации Челябинской области с народным правительством провинции Хэйлунцзян в городе Харбин. Кроме того, Борис Дубровский и делегация региона планируют посетить предприятия городов Гуанчжоу и Шеньчжэнь.