Борис Дубровский с бизнесменами отправится в Китай

Южноуральцы примут участие в III Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса — 2017 XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий, которые состоятся в городе Гуанчжоу с 8 по 12 октября.

В составе делегации представители министерств экономического развития, культуры, образования, сельского хозяйства, информационных технологий и связи, агентства инвестиционного развития и международного сотрудничества региона, продовольственной корпорации. Они будут работать по тематическим программам.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, целью визита южноуральской делегации станут развитие экспорта продукции предприятий региона в Китай, организация въездного туризма на Южный Урал для китайских туроператоров и прямые инвестиции в создание в области китайских и совместных предприятий АПК и других отраслей.

На выставке презентуют стенд Челябинской области, на котором будут представлены региональные институты развития бизнеса, а также 6 малых и средних предприятий.