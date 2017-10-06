Первый замглавы администрации Дзержинского района отстранен от должности
Сотрудники УФСБ провели мероприятия в администрации Дзержинского района Перми, в рамках которых изъяли документы, касающиеся первого замглавы района Николая Ракинцева.
Сотрудники УФСБ провели мероприятия в администрации Дзержинского района Перми, в рамках которых изъяли документы, касающиеся первого замглавы района Николая Ракинцева.
Как говорят источники, оперативники работали в администрации 5 октября. В администрации Перми факт визита сотрудников ФСБ подтвердили, назвав их мероприятия «проверочными». В мэрии заявили, что готовы оказывать правоохранителям всю необходимую помощь.
«Первый замглавы администрации Николай Ракинцев отстранен от занимаемой должности на время проверки», — пояснили в мэрии.