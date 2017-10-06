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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый замглавы администрации Дзержинского района отстранен от должности

Сотрудники УФСБ провели мероприятия в администрации Дзержинского района Перми, в рамках которых изъяли документы, касающиеся первого замглавы района Николая Ракинцева.

Как говорят источники, оперативники работали в администрации 5 октября. В администрации Перми факт визита сотрудников ФСБ подтвердили, назвав их мероприятия «проверочными». В мэрии заявили, что готовы оказывать правоохранителям всю необходимую помощь.

«Первый замглавы администрации Николай Ракинцев отстранен от занимаемой должности на время проверки», — пояснили в мэрии.

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