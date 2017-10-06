Мэром Омска хочет стать 70-летний борец с бычками

В Омский городской Совет документы для участия в выборах мэра Омска принес 70-летний Мухаметкали Хасанов. Как ранее сообщал «СуперОмск», пенсионер уже баллотировался этим летом в муниципальный представительный орган. Тогда он намеревался штрафовать омичей за выброшенные окурки.

«Поданные документы от кандидата будут рассмотрены на заседании 3 ноября», — пояснил председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров.

Прием документов от кандидатов в мэры продлится до 31 октября. В ноябре комиссия проведет с ними собеседования, по итогам которых будут отобраны два кандидата. Из двух победителей отбора Омскому городскому Совету предстоит выбрать нового градоначальника.