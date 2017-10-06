Филип: Отношения между Молдовой и Россией в подвешенном состоянии

Источник: Noi.md

По словам премьер-министра, отношения между Молдовой и Россией находятся в подвешенном состоянии, потому что два государства не ведут диалог на правительственном уровне.

«Мы абсолютно не довольны этим», — сказал Павел Филип.

Премьер отметил, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был и сопредседателем межправительственной комиссии, и поскольку он не может приехать в Молдову это означает, что не обсуждаются вопросы, которые должны быть решены.

Премьер-министр заявил, что для Республики Молдова отношения с Российской Федерацией важны, и Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией.

«Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении», — сказал Павел Филип.