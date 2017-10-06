Филип: Отношения между Молдовой и Россией в подвешенном состоянии
Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией практически находятся в подвешенном состоянии. Об этом заявил
Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией практически находятся в подвешенном состоянии. Об этом заявил
По словам
«Мы абсолютно не довольны этим», — сказал Павел Филип.
Премьер отметил, что российский
«Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении», — сказал Павел Филип.