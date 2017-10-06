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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, такое решение в пятницу поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Источник: РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес в Раду как неотложный законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Согласно этому закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в документе.

В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

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