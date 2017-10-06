В Красноярске на полигоне уничтожили 450 кг польских яблок
Специалисты обнаружили яблоки в торговой точке на ул. Промысловой, 25.
Специалисты обнаружили яблоки в торговой точке на ул. Промысловой, 25.
В Красноярске уничтожили 450 килограммов польских яблок. Об этом сообщает
Специалисты обнаружили польские яблоки в торговой точке на ул. Промысловой, 25. Поскольку эти яблоки запрещены для продажи на территории России, в ведомстве приняли решение уничтожить их механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов. Помимо этого, у фруктов отсутствовали товаросопроводительные документы.
Напомним, сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, подлежит изъятию и уничтожению. В санкционный список попали США, Австралия, Канада и страны Евросоюза.