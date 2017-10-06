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11:49 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Есть принципиальные позиции, которые я никогда не подпишу

Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал, что у него существует принципиальная позиция по некоторым вопросам, где он категорически не намерен уступать.

Источник: Actualitati.md
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Об этом глава государства сообщил в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.

«Мы не будем подписывать такие концептуальные вещи, как 9 мая, закрытие российских каналов. Если к примеру завтра с должности уходит премьер-министр Филип, и они пытаются кого-то другого выставить, я это не буду подписывать, потому что для меня задача — это досрочные парламентские выборы. Есть принципиальные вещи, в которых мы ни шагу назад не сделаем. Также как и с министром обороны».

«Мои политические оппоненты должны понять, что есть определенные принципиальные вещи, через которые я никогда не пройду, и это для меня свято. Неважно что после этого произойдет: попытка импичмента, референдум и т. д. Я с открытой совестью пойду перед народом и скажу: Дорогие сограждане, вы за меня голосовали, да, есть норма, Конституция которая меня обязывает подписывать этот закон, но я его не подписал, потому что я считаю, что это не правильно, я пришел к вам. И я уверен, что народ меня поддержит», — подчеркнул Игорь Додон.

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