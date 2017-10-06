Игорь Додон: Есть принципиальные позиции, которые я никогда не подпишу
Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал, что у него существует принципиальная позиция по некоторым вопросам, где он категорически не намерен уступать.
Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал, что у него существует принципиальная позиция по некоторым вопросам, где он категорически не намерен уступать.
Об этом глава государства сообщил в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.
«Мы не будем подписывать такие концептуальные вещи, как 9 мая, закрытие российских каналов. Если к примеру завтра с должности уходит
«Мои политические оппоненты должны понять, что есть определенные принципиальные вещи, через которые я никогда не пройду, и это для меня свято. Неважно что после этого произойдет: попытка импичмента, референдум