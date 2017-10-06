Поддержке села уделят особое внимание при формировании бюджета Приангарья на 2018 год
Поддержке сельских территорий уделят особое внимание при формировании бюджета Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Поддержке сельских территорий уделят особое внимание при формировании бюджета Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Об этом 6 октября 2017 года сообщила
Одним из приоритетных направлений работы ЗС является развитие социальной инфраструктуры на селе. «В каждой поездке в территории мы посещаем учреждения образования и здравоохранения, оцениваем их состояние, обсуждаем возможность капитального ремонта или строительства. Клуб, детский сад, школа, ФАП — это те центры притяжения, которые поддерживают жизнь на селе, дают энергию для движения вперед, позволяют дать детям полноценное образование», — отметил парламентарий.
Так, в перечне широкомасштабной программы «Наказы избирателей» более половины социальных объектов расположены в сельской местности. Многие наказы уже реализованы или близки к завершению. Например, был завершен ремонт в трех школах Куйтунского района — в селе Чеботариха, поселке Лермонтовский и поселке при станции Тулюшка. Во всех трех школах были заменены окна, частично проведены фасадные работы. Около 8 млн рублей в этом году направили на выборочный ремонт школы в селе Баяндай, что позволит проводить занятия в школе в ближайшие два года, пока будет строиться новая школа на 725 учащихся, проект которой уже подготовлен и находится на экспертизе.
В конце сентября три новых
Кроме того, в Иркутской области в нынешнем году 47 сельских клубов и ДК стали участниками инициированного «Единой Россией» пилотного проекта, цель которого — сделать красивым и комфортным пространство учреждений культуры в селах России. Каждый дом культуры, участвующий в программе, получит на модернизацию 1 млн 627 тыс. рублей из бюджетов разных уровней. Этот проект будет продолжен и в 2018 году.