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12:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Поддержке села уделят особое внимание при формировании бюджета Приангарья на 2018 год

Поддержке сельских территорий уделят особое внимание при формировании бюджета Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Источник: Reuters

Об этом 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на спикера Сергея Брилку. По его словам, финансирование агропромышленного комплекса Иркутской области составляет 1,7 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений работы ЗС является развитие социальной инфраструктуры на селе. «В каждой поездке в территории мы посещаем учреждения образования и здравоохранения, оцениваем их состояние, обсуждаем возможность капитального ремонта или строительства. Клуб, детский сад, школа, ФАП — это те центры притяжения, которые поддерживают жизнь на селе, дают энергию для движения вперед, позволяют дать детям полноценное образование», — отметил парламентарий.

Так, в перечне широкомасштабной программы «Наказы избирателей» более половины социальных объектов расположены в сельской местности. Многие наказы уже реализованы или близки к завершению. Например, был завершен ремонт в трех школах Куйтунского района — в селе Чеботариха, поселке Лермонтовский и поселке при станции Тулюшка. Во всех трех школах были заменены окна, частично проведены фасадные работы. Около 8 млн рублей в этом году направили на выборочный ремонт школы в селе Баяндай, что позволит проводить занятия в школе в ближайшие два года, пока будет строиться новая школа на 725 учащихся, проект которой уже подготовлен и находится на экспертизе.

В конце сентября три новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Чунском районе — в деревне Новобалтурина, поселках Хоняки и Изыкан. До конца 2017 года появятся ФАПы в поселках Евдокимово, Целинные земли и 1-ое отделение ГСС, селах Едогон, Уйгат и Гадалей, деревнях Нижний Бурбук и Трактово — Курзан Тулунского района. Стоимость каждого ФАПа составляет около 7 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 — 2020 годы. «Необходимо подчеркнуть, что вопросы медицинского обслуживания на селе, особенно в отдалённых населенных пунктах стоят очень остро. В ближайшее время мы планируем провести отдельное совещание с правительством Иркутской области по вопросу строительства фельдшерско-акушерских пунктов, рассмотреть детально ситуацию в каждом районе. А на ближайшей сессии мы предложим правительству региона предусмотреть в бюджете средства на приобретения 200 машин скорой помощи для отдаленных территорий области, включая сельские районы», — прокомментировал Сергей Брилка.

Кроме того, в Иркутской области в нынешнем году 47 сельских клубов и ДК стали участниками инициированного «Единой Россией» пилотного проекта, цель которого — сделать красивым и комфортным пространство учреждений культуры в селах России. Каждый дом культуры, участвующий в программе, получит на модернизацию 1 млн 627 тыс. рублей из бюджетов разных уровней. Этот проект будет продолжен и в 2018 году.

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