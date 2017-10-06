Новый глава Симферополя сдает мандат в крымском парламенте
6 октября.
6 октября.
55-летний И. Лукашев состоял во фракции «Единая Россия». Парламент Крыма направит свое решение в избирательную комиссию республики.
И. Лукашев 22 сентября занял должность главы администрации Симферополя, освободившуюся в конце августа после отставки Геннадия Бахарева, руководившего крымской столицей почти три года. Г. Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.
Всего в крымском парламенте 75 депутатов.